Xinhua Silk Road : le Festival des bateaux-dragons débute à Yichang, dans le Hubei, en Chine

PÉKIN, le 22 juin 2026 /CNW/ -- Une grande cérémonie d'ouverture d'un festival culturel et d'une course nationale de bateaux-dragons (Yichang) pour célébrer le Festival des bateaux-dragons, un festival chinois traditionnel associé à l'ancien poète patriotique Qu Yuan, a été lancée vendredi à Yichang, dans la province du Hubei, au centre de la Chine.

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À Yichang, ville natale de Qu Yuan, la célébration est également dédiée à la commémoration du grand poète. La cérémonie d'ouverture a débuté par un spectacle intitulé Ode à Qu Yuan, mêlant chant lyrique et danse gracieuse, qui a su transmettre avec force l'esprit intemporel du poète et plonger instantanément le public dans l'ambiance du festival.

Sur la scène, un spectacle mêlant musique, danse, poésie et arts a été présenté, montrant au public une photo de plusieurs bateaux-dragons qui courent dans le fleuve. Après la cérémonie traditionnelle de « pointage des yeux du dragon », un spectacle dynamique de musique et de danse appelé La course des bateaux-dragons a enflammé la scène, avec des battements de tambour puissants évoquant le spectacle palpitant des bateaux-dragons s'affrontant sur la rivière.

L'engouement s'est ensuite déplacé vers l'eau. Une course nationale de bateaux-dragons a débuté en même temps que l'Open universitaire des Trois Gorges et la Ligue de bateaux-dragons de Yichang, qui se sont succédé pour disputer les épreuves. Les bateaux-dragons fendaient les vagues les uns après les autres, leurs rames se levant et s'abaissant à l'unisson, tandis que les acclamations et le roulement tonitruant des tambours résonnaient le long des berges.

Outre la cérémonie d'ouverture et les courses de bateaux-dragons, l'événement culturel du Festival des bateaux-dragons de cette année propose également de nombreuses activités, notamment le rassemblement poétique du Festival des bateaux-dragons de Zigui et une série d'activités culturelles phares sur le thème de la « célébration du Festival des bateaux-dragons à Yichang ». Ces activités permettront aux visiteurs de découvrir les traditions authentiques du Festival des bateaux-dragons tout en perpétuant l'héritage patriotique intemporel de Qu Yuan.

Depuis des siècles, l'héritage culturel de Qu Yuan est profondément ancré à Yichang. Aujourd'hui, des traditions telles que les courses de bateaux-dragons et les récitals de poésie continuent d'évoluer, faisant sortir ce riche héritage culturel des pages de l'histoire pour lui insuffler une vie nouvelle sur les rives du Yangtsé.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351043.html

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SOURCE Xinhua Silk Road

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