Xinhua Silk Road : Heilongjiang : Hé, cool !

PÉKIN, 27 juillet 2026 /CNW - Interrogés sur des destinations tranquilles et idylliques pour échapper à la chaleur estivale, les Chinois recommandent le Heilongjiang, province la plus au nord du pays. La fraîcheur y vient non seulement de la basse température moyenne, mais aussi de vastes « barres à oxygène forestières », de la verdure luxuriante des prairies et des zones humides, sans oublier les rivières sinueuses, les lacs et les cascades qui rafraîchissent les visiteurs pendant l'été.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351460.html

Heilongjiang : Hé, cool ! Speed Speed

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/3007795/image.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road

CONTACT : Su Silvia, [email protected], 86-15117925061, +86-10-88053714