Xinhua Silk Road : Heilongjiang : Hé, cool !

English

Nouvelles fournies par

Xinhua Silk Road

27 juil, 2026, 09:04 ET

PÉKIN, 27 juillet 2026 /CNW - Interrogés sur des destinations tranquilles et idylliques pour échapper à la chaleur estivale, les Chinois recommandent le Heilongjiang, province la plus au nord du pays. La fraîcheur y vient non seulement de la basse température moyenne, mais aussi de vastes « barres à oxygène forestières », de la verdure luxuriante des prairies et des zones humides, sans oublier les rivières sinueuses, les lacs et les cascades qui rafraîchissent les visiteurs pendant l'été.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351460.html

Continue Reading
Heilongjiang : Hé, cool !
Heilongjiang : Hé, cool !

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/3007795/image.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road

CONTACT : Su Silvia, [email protected], 86-15117925061, +86-10-88053714

Profil de l'entreprise

Xinhua Silk Road