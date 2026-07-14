Xinhua Silk Road : La province du Heilongjiang lance un événement de promotion de la culture et du tourisme dans la ville de Jixi

BEIJING,/CNW/ - Une conférence sur la promotion de la culture et du tourisme a été lancée le 8 juillet dans la ville de Jixi, dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine. Elle sera l'un des événements de la 8e conférence provinciale sur le développement de l'industrie touristique du Heilongjiang.

Des artistes présentent un spectacle à la Conférence de promotion du tourisme et de la culture de la province du Heilongjiang, le 8 juillet 2026. (Xinhua/Na Yuqi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Intégrant la culture Sushen, l'une des premières civilisations de pêche et de chasse du nord-est de la Chine, des paysages frontaliers, le patrimoine culturel rouge, l'épopée des pionniers, le patrimoine industriel et minier et des éléments culturels et touristiques dynamiques, l'événement a offert au public un spectacle grandiose, mettant en valeur la richesse de son patrimoine culturel et touristique.

Xu Peng, vice-président de l'Alliance mondiale du tourisme, a déclaré dans son discours qu'en tant que destination touristique importante à l'échelle mondiale et source de touristes, la Chine déploie actuellement des efforts sans précédent pour favoriser le développement du tourisme transfrontalier.

« Ces dernières années, la province du Heilongjiang s'est engagée à promouvoir le développement de haute qualité de ses industries culturelle et touristique. Elle a accéléré le développement d'une destination touristique de calibre mondial pour les activités hivernales ainsi que de lieux de villégiature estivale, favorisant la transformation des ressources liées au climat froid en un moteur économique florissant. »

En tant que ville hôte de la conférence sur le développement de l'industrie du tourisme de cette année, Jixi a exploré une nouvelle voie distinctive pour accueillir la conférence en tirant parti de ses atouts en tant que « capitale du graphite de la Chine et ville vouée à l'écotourisme ».

La ville a développé une carte touristique complète en mettant à profit ses diverses ressources, en améliorant l'expérience des visiteurs grâce aux technologies numériques et en élargissant la source du marché touristique grâce à des mesures favorables aux consommateurs et à une plus grande ouverture.

Au cours de la conférence sur le développement de l'industrie touristique, une série d'activités ont eu lieu, dont une conférence provinciale sur la promotion des industries culturelle et touristique, la conférence nationale sur la promotion des agences de voyages, des cérémonies de signature pour les principaux projets d'investissement dans la culture et le tourisme, et des visites sur le terrain mettant en valeur le développement des industries culturelle et touristique de la province.

Ces activités ont réuni des experts de l'industrie, des entreprises des secteurs de la culture et du tourisme ainsi que des représentants du milieu des affaires afin de discuter ensemble des moyens de moderniser l'industrie, d'explorer de nouvelles possibilités de développement dans les secteurs de la culture et du tourisme, et de partager des modèles éprouvés de transformation de ces secteurs.

Tirant parti de ses ressources uniques, comme les forêts, les milieux humides et les rivières frontalières, le Heilongjiang a également lancé une « campagne de 100 jours » pour le tourisme estival, mettant en place dix itinéraires de voyage thématiques de haute qualité et favorisant un écosystème de consommation culturelle et touristique à l'échelle de la province.

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SOURCE Xinhua Silk Road

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