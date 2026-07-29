Xinhua Silk Road : Le Championnat national par équipes de badminton de la Coupe Li-Ning 2026 organisé à Shenyang, dans le nord-est de la Chine

BEIJING, le 29 juill. 2026 /CNW/ - Le Championnat national par équipes de badminton de la Coupe Li-Ning 2026 s'est tenu récemment à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, pour la troisième année consécutive.

21 équipes provinciales d'élite et près de 300 athlètes professionnels se sont réunis au Gymnase du Liaoning afin de concourir pour le titre par équipes.

Le Championnat national par équipes de badminton de la Coupe Li-Ning 2026 organisé à Shenyang, dans le nord-est de la Chine Speed Speed

En créant une expérience unique axée sur le concept « Voyager avec des événements sportifs », Shenyang a utilisé le badminton comme vecteur pour favoriser le développement intégré de la culture, du tourisme, du sport et du commerce.

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SOURCE Xinhua Silk Road

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