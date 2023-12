BEIJING, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Un festival de collecte de glace a débuté jeudi à Harbin, dans le nord-est de la Chine, marquant le début de la saison de tourisme dans les secteurs de la glace et de la neige de la « ville de glace ».

Des travailleurs recueillent de la glace dans la rivière Songhua à Harbin, capitale de la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine, le 7 décembre 2023. (Xinhua/Wang Jianwei) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La collecte de glace est une coutume séculaire dans la ville. Après « Daxue » (ou Grande neige, la 21e saison, sur 24, du calendrier lunaire chinois), qui tombe le 7 décembre de cette année, les habitants amènent leurs outils à la rivière Songhua gelée pour collecter des glaçons, qui serviront à l'entreposage des aliments et aux sculptures de glace. La coutume est devenue un grand festival, qui attire des visiteurs du monde entier.

Zhou Jie, un citoyen de Harbin, est venu à l'avance pour regarder la glace s'accumuler de près et a déclaré : « Je ne m'attendais pas à une telle scène de collecte de glace. C'est tellement intéressant ».

Outre la collecte de glace, les touristes peuvent également profiter de la nourriture locale et des sports de glace pendant le festival.

Huang Jing, un nouveau venu et un résident, a apprécié les dumplings chauds sur la glace et a expérimenté l'ambiance de neige et de glace pendant le festival. Il invite sincèrement les touristes du pays à visiter Harbin pour l'ouverture du monde de neige et de glace de Harbin.

Harbin inaugure la saison de la glace et de la neige chaque année avec le festival de collecte de glace. Cette année, la saison de glace et de neige Harbin sera organisée en quatre sections thématiques et comprendra sept grandes séries d'activités. Avec le lancement de plus d'une centaine d'événements sur le thème de la glace et la neige, la ville s'engage à devenir une destination de renommée internationale pour le tourisme des secteurs de la neige et de la glace.

Dans ces secteurs, le tourisme devient un moteur de croissance majeur de Harbin et de la province du Heilongjiang. Selon un rapport industriel publié par le Service d'information économique de la Chine, l'indice de développement du tourisme de neige et de glace du Heilongjiang s'élevait à 185,5 en 2022, en hausse de 9,38 % sur un an, avec un taux de croissance de 65,95 % des investissements de l'industrie.

La province recherchera un développement de haute qualité de son économie de glace et de neige, libérant le potentiel de sa dotation naturelle spéciale, a déclaré He Jing, chef du département provincial de la culture et du tourisme du Heilongjiang.

