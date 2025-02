BEIJING, 6 février 2025 /CNW/ - Wuliangye, le principal fabricant chinois de baijiu, a envoyé ses vœux au monde entier à l'occasion du Festival du printemps sous la forme d'une publicité 3D diffusée le 27 janvier à Times Square, à New York.

Lors du joyeux et paisible Festival du printemps, des concepts de la civilisation chinoise comme la paix et l'harmonie sont propagés afin d'améliorer la compréhension mutuelle, le respect et l'interaction entre les peuples.

1 2 3

La publicité présentait la marque Wuliangye à travers un charmant panda géant animé, qui a dévoilé un couplet signifiant « harmonie ». Il s'agissait de marquer l'intégration de la culture d'« harmonie » avec le Festival du printemps de la marque Wuliangye et de transmettre les vœux de la nation chinoise au monde pour un nouvel avenir mettant en valeur l'« harmonie » mondiale.

Pour célébrer le Festival, les Chinois préparent toujours des plats somptueux et portent des toasts à leur famille, à leurs amis et à leurs ancêtres avec du baijiu chinois. En tant que l'un des plus anciens baijiu chinois, Wuliangye reflète les liens et les aspirations du peuple chinois, devenant ainsi un symbole culturel des célébrations du Festival du printemps.

Pour accueillir l'Année du serpent, la première édition après que l'UNESCO a ajouté le Festival du printemps et les pratiques sociales du peuple chinois pour célébrer le Nouvel An traditionnel à sa Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Wuliangye a lancé la publicité 3D à Times Square, non seulement pour transmettre ses vœux, mais aussi pour illustrer le charme de la culture du baijiu chinois.

Le baijiu Wuliangye, fabriqué à partir de sorgho, de riz, de riz gluant, de blé et de maïs, est la première liqueur distillée au monde à être composée de cinq types de grains. Wuliangye possède d'anciennes fosses de fermentation, qui constituent un précieux patrimoine culturel tangible et qui fermentent depuis environ 700 ans, soit depuis les dynasties Yuan et Ming. Les riches microorganismes présents dans la boue de la fosse confèrent au Wuliangye une saveur unique inégalée et un goût délicat. De plus, les techniques de brassage transmises depuis plus de mille ans ont finalement créé la saveur et la qualité uniques de Wuliangye.

Au cours des dernières années, la marque Wuliangye s'est activement mondialisée. Elle s'est implantée dans de nombreux pays et régions sur les cinq continents grâce à une campagne intitulée « Harmony Global Tour ». Pour étendre ses activités internationales, le fabricant chinois de baijiu a établi trois centres de marketing internationaux en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique, et a offert ses produits dans des magasins hors taxes, des points de vente au détail, des services de traiteur, des plateformes de commerce électronique et des canaux spéciaux.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/344240.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2610929/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2610930/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2610931/3.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

[email protected]