BEIJING, 15 mai 2024 /CNW/ - Wuliangye, un important producteur chinois de baijiu, a été désigné comme l'une des marques chinoises les plus populaires pour la troisième fois lors de l'événement « Foreigners' Most-favored China's Brands », selon les résultats dévoilés lors du gala de l'édition 2024 de la Journée des marques chinoises, qui a eu lieu le 10 mai, à Shanghai.

Photo prise lors de la tournée mondiale « Harmony & Beauty » de Wuliangye visant à favoriser les échanges culturels, en Nouvelle-Zélande. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En tant que représentant typique des marques nationales chinoises et leader de l'industrie du baijiu chinois, Wuliangye a récolté le plus grand nombre de votes en ligne dans la catégorie du baijiu chinois lors de l'événement, ce qui indique que la marque est très réputée et privilégiée par les consommateurs étrangers.

Wuliangye met l'accent sur l'innovation tout en héritant des techniques de brassage qui remontent à plus d'un millier d'années, réalisant des percées dans des technologies clés comme les mécanismes de fermentation microbienne, dans le but de bâtir une marque de classe mondiale avec des caractéristiques culturelles chinoises distinctives.

Grâce à ces efforts, Wuliangye a constaté une augmentation de la valeur de sa marque. Elle s'est classée au premier rang parmi les marques de baijiu au palmarès des 500 marques ayant la plus grande valeur au monde publiée en 2024 par Brand Finance, avec une valeur de marque de 25,895 milliards de dollars américains, la cote de solidité financière de la marque atteignant le niveau le plus élevé au monde, AAA+.

Le producteur chinois de baijiu s'emploie également à améliorer sa présence mondiale. À ce jour, l'entreprise a mis en place trois centres de marketing internationaux dans la région de l'Asie-Pacifique, en Europe et dans les Amériques, amélioré ses activités à Tokyo, au Japon et à Hong Kong, élargi les scénarios de consommation du baijiu chinois et de la cuisine chinoise, et tiré parti de façon créative du modèle d'exploitation combinant « culture et expérience » pour transmettre la culture du baijiu chinois au monde.

Entre-temps, Wuliangye a participé à plusieurs reprises au Sommet du G20, au Forum de Boao pour l'Asie, au salon China International Import Expo et à d'autres événements internationaux, offrant constamment l'innovation et l'expression de la culture du baijiu chinois et améliorant considérablement l'image et la valeur de son entreprise et, du même coup, du baijiu chinois.

Dans le cadre de sa coopération ouverte continue, Wuliangye raconte l'histoire du baijiu chinois en diffusant continuellement le concept culturel d'harmonie, de coexistence, de beauté et de coopération, afin d'améliorer la reconnaissance de la valeur des marques de Wuliangye et de la Chine sur la scène internationale.

L'événement Foreigners' Most-favored China's Brands a été lancé conjointement par le National Brands Project de la Xinhua News Agency, le China Economic Information Service (CEIS) et de nombreuses autres institutions, dans le but de promouvoir la présence d'un plus grand nombre de marques chinoises sur la scène internationale.

