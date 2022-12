BEIJING, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Le principal fabricant chinois d'alcool, Wuliangye Yibin Co., Ltd., a tenu dimanche son 26e congrès annuel ayant pour thème la réalisation d'une croissance partagée par la discussion et la collaboration dans la ville de Yibin, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine).

Une photo prise le 18 décembre 2022 montre le 26e congrès annuel de Wuliangye ayant pour thème la réalisation d’une croissance partagée par la discussion et la collaboration, tenu dans la ville de Yibin, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine). (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Au cours de l'événement, le rendement de l'entreprise en 2022 a été présenté. Les données montrent qu'au cours des trois premiers trimestres de cette année, Wuliangye a enregistré un chiffre d'affaires de 55,78 milliards de yuans (environ 7,99 milliards de dollars américains), soit une hausse de 12,19 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice net de 19,99 milliards de yuans, soit une hausse de 15,36 % par rapport à l'année précédente.

Selon l'entreprise, Wuliangye a maintenu une croissance à deux chiffres de la valeur de sa marque pendant cinq années consécutives pour atteindre sa valeur actuelle de 364,62 milliards de yuans, ce qui en fait la seule marque à avoir obtenu « le meilleur rendement en 2022 » dans l'industrie du baijiu chinois.

Les invités qui participaient aux événements ont tous pensé beaucoup de bien des réalisations de la marque et espéré qu'elle contribue davantage au développement de haute qualité de l'industrie.

Une série de prix ont également été dévoilés au cours de l'événement pour exprimer la gratitude aux exploitants de marques de Wuliangye et à ses partenaires stratégiques.

Zeng Congqin, président du conseil d'administration de Wuliangye, a déclaré que l'entreprise continuera de déployer des efforts pour devenir le fabricant d'alcool de calibre mondial qui fait des progrès en matière de produits, de marque, d'innovation et de gouvernance, afin de contribuer à la modernisation du pays et à la recherche d'une vie meilleure par la population.

