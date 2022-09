BEIJING, 20 septembre 2022 /CNW/ -- Wuliangye, premier producteur d'alcool chinois, a participé à la 19e Expo Chine-ANASE (CAEXPO), qui a débuté vendredi à Nanning, capitale de la région autonome du Guangxi, dans le sud de la Chine.

En tant que l'un des partenaires stratégiques de l'événement, le producteur chinois de baijiu aspire à partager les nouvelles possibilités offertes par le Partenariat économique régional global (PREG), ainsi qu'à contribuer à bâtir une communauté Chine-ANASE plus tissée serrée partageant un avenir commun.

La photo montre la salle d’exposition du principal fabricant d’alcool chinois Wuliangye à l’occasion de la 19e Expo Chine-ANASE (CAEXPO) qui s’est déroulée à Nanning, capitale de la région autonome du Guangxi, dans le sud de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La salle d'exposition décorée avec goût de Wuliangye, qui mettait en valeur des éléments de style chinois comme les paravents et parchemins traditionnels chinois, était équipée d'un écran tactile interactif présentant les techniques de brassage uniques et la présence mondiale de l'entreprise.

L'entreprise y a exposé ses produits de baijiu chinois aux saveurs variées, attirant de nombreux marchands nationaux et étrangers, qui ont vanté l'excellent goût de l'alcool de Wuliangye de même que la recherche de l'amélioration de l'entreprise.

En plus de l'exposition, Wuliangye organisera une série d'activités, notamment dans les domaines de la promotion des produits, du développement des affaires et de la collaboration entre les marques, afin de renforcer la coopération avec les joueurs industriels mondiaux, de saisir les nouvelles occasions offertes par le PREG et d'explorer davantage le marché international.

En fait, en tant que représentant de la marque chinoise de baijiu, Wuliangye a déployé de grands efforts pour promouvoir le baijiu chinois dans le monde en participant activement à d'importants événements mondiaux, comme les rencontres de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), la conférence annuelle du forum de Boao pour l'Asie et l'Exposition internationale d'importation de Chine (ou CIIE), favorisant un réseau de marketing mondial et la création de magasins locaux à Hong Kong, Tokyo et Dusseldorf.

Cette année marque la première année du méga-accord commercial régional - PREG en vertu duquel la Chine et les pays de l'ANASE doivent construire la version 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ANASE.

La 19e Expo Chine-ANASE, qui se déroule en ligne et hors ligne sur le thème « Sharing RCEP New Opportunities, Building a Version 3.0 China-ASEAN Free Trade Area », présente pour la première fois des expositions portant sur l'ANASE et le PREG.

