BEIJING, 5 décembre 2023 /CNW/ - En tant que partenaire officiel de la première Exposition internationale de chaîne d'approvisionnement de la Chine, le fabricant chinois d'alcool Wuliangye est déterminé à faciliter la formation d'une plateforme de coopération internationale ouverte et à promouvoir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales.

Lancée le 28 novembre à Beijing, l'Exposition internationale de chaîne d'approvisionnement de la Chine comprend cinq espaces d'exposition présentant des chaînes d'approvisionnement pour les industries des véhicules intelligents, de l'agriculture verte, de l'énergie propre, des modes de vie sains et des technologies numériques, parmi lesquels le kiosque de Wuliangye a été installé dans la zone d'exposition sur l'agriculture verte.

Dans ce kiosque, on y présente l'ensemble du système industriel du spiritueux chinois, le Baijiu, la chaîne de production allant des semences aux spiritueux, la chaîne d'approvisionnement industrielle allant de l'emballage à la logistique, et la chaîne bidirectionnelle entre consommation et service basée sur le réseau multidimensionnel couvrant à la fois les marchés nationaux et étrangers.

De plus, le producteur du Baijiu chinois a réussi à installer des appareils interactifs au kiosque, offrant aux visiteurs de vivre une expérience immersive pour découvrir le charme unique des produits alcoolisés de l'entreprise, ce qui leur permet d'en apprendre davantage sur l'industrie et la culture liées au Baijiu chinois. Le kiosque a reçu une grande attention à l'exposition, ce qui a donné lieu à des possibilités de coopération future.

Axée sur les liens de base, les technologies clés, les produits et le développement intégré des chaînes industrielles agricoles, l'agriculture verte est l'un des principaux sujets abordés à l'Exposition internationale de chaîne d'approvisionnement de la Chine. Dans ce sens, Wuliangye a déployé des efforts pratiques pour construire un système de production qui facilite le développement vert, à faible émission de carbone et circulaire, fournissant une référence aux entreprises productrices d'alcool en termes de promotion de la stabilité des chaînes industrielles agricoles.

En tant qu'usine verte reconnue à l'échelle nationale et l'une des premières entreprises de l'industrie à réaliser des conceptions vertes, Wuliangye a pris des mesures fermes pour accorder la priorité aux avantages écologiques et au développement vert. En construisant des parcs écologiques industriels et en continuant à fournir des produits écologiques, l'entreprise a atteint une production écologique à grande échelle.

Jusqu'à présent, le fabricant d'alcool a construit une base de production normalisée de céréales utilisées pour la production d'alcool, qui couvre une superficie de 1,15 million de mu (environ 76 666,67 hectares). On s'attend à ce que la base soit portée à 2 millions de mu d'ici 2025, ce qui favorisera la qualité, l'augmentation des revenus et le développement durable de l'agriculture locale et appuiera le développement de haute qualité de l'industrie des alcools de la Chine.

