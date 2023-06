BEIJING, 27 juin 2023 /CNW/ - Se positionnant pour établir une nouvelle voie de transport aérien, terrestre et maritime, ainsi qu'une nouvelle plaque tournante pour l'aviation internationale, le district de Yubei de la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, a redoublé d'efforts pour faire progresser le développement de l'industrie aérienne et du commerce étranger et promouvoir la construction d'une grappe aéroportuaire de classe mondiale innovante couvrant Chengdu et Chongqing. Chongqing devient ainsi le quatrième pôle du développement de l'aviation civile en Chine.

La photo montre une vue aérienne du district de Yubei de la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Située dans le district de Yubei, la zone de démonstration économique de l'aéroport de Chongqing, d'une superficie totale de 147,48 kilomètres carrés, a été approuvée en octobre 2016 comme l'une des deux premières zones de démonstration économique des aéroports nationaux.

Le district de Yubei, en tant que grande région économique et industrielle de Chongqing, est la dernière frontière du développement ouvert et innovant; il comprend aussi les terrains de Chongqing les plus courus par les investisseurs. Au cours des dernières années, guidée par la stratégie de construction d'une ville manufacturière et d'une ville intelligente, Yubei s'est préparée à optimiser et à améliorer son innovation dans le but d'offrir une garantie inattaquable aux entreprises et d'améliorer l'environnement d'affaires.

En outre, l'industrie manufacturière locale du district de Yubei constitue une gamme complète et des bases solides, et les principaux indicateurs économiques tels que la valeur de production industrielle supérieure et le PIB régional se sont classés au premier rang dans la municipalité de Chongqing pendant de nombreuses années consécutives.

En 2022, les industries de l'automobile et de l'électronique du district de Yubei ont produit respectivement 109,2 milliards de yuans et 176,4 milliards de yuans, ce qui représente un quart de la production de Chongqing. Yubei s'est ainsi établie en tant que base importante de production du secteur automobile et des terminaux intelligents et une importante base d'exportation à Chongqing. La même année, le volume total des importations et des exportations dans le district de Yubei était de 192,34 milliards de yuans, et l'investissement direct étranger (IDE) réel utilisé était de 281 millions de dollars américains.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/334730.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2140396/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gao Jingyan, +86-13552905167