BEIJING, 13 novembre 2024 /CNW/ - Un événement de promotion des investissements a eu lieu le 8 novembre dans le district de Xishan de la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, dans le but de mettre en valeur le grand potentiel de développement du district pour attirer plus d'investissements.

La photo montre la cérémonie de signature du projet lors d’un événement de promotion des investissements tenu dans le district de Xishan de la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, le 8 novembre 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Au cours de l'événement, le cinquième lot de partenaires d'investissement mondiaux du district de Xishan a été officiellement décerné. Un certain nombre de parcs industriels caractéristiques ont été dévoilés et environ 111 projets avec un investissement combiné de plus de 60 milliards de yuans ont été signés.

Ma Liang, maire adjoint de Wuxi, a déclaré que Xishan, en tant que porte d'entrée est de Wuxi, a suivi sans relâche le chemin du développement industriel des « grappes industrielles + parcs professionnels caractéristiques » au cours des dernières années, et est devenu un paradis et un haut lieu pour les entrepreneurs pour démarrer des entreprises, les scientifiques pour mener des recherches et les investisseurs pour accroître les investissements.

On apprend que les projets jumelés comprennent 14 grands projets industriels, sept projets d'investissement étranger clés, 12 grands projets d'innovation scientifique et technologique, etc.

L'événement de cette année a marqué le plus grand nombre de projets signés et le plus important investissement total au cours des trois dernières années.

Fang Li, chef du parti de Xishan, a noté que 111 grands projets signés lors de l'événement couvraient un certain nombre de domaines tels que les industries émergentes, les industries futures, l'innovation scientifique et technologique, etc., et impliquaient diverses voies telles que les circuits intégrés, l'intelligence artificielle, la biomédecine et l'économie de basse altitude, mettant en valeur les progrès importants du district dans l'accélération de la construction de grands projets pour promouvoir un développement de haute qualité, et reflétant également fortement la confiance des scientifiques, des entrepreneurs et des investisseurs dans Xishan.

À l'avenir, Xishan se rangera du côté des entreprises pour fournir des services « sur commande » dans le but de créer les meilleures conditions pour qu'elles investissent dans le district, selon Fang Li.

En outre, la vidéo de promotion des investissements de 2024 de Wuxi Xishan, intitulée « Better with Xishan », a également été officiellement lancée lors de l'événement.

Depuis septembre de cette année, Xishan a lancé une série d'activités de promotion des investissements dans le cadre de ses efforts pour devenir un district industriel moderne fort ayant une influence internationale.

