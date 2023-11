BEIJING, 22 novembre 2023 /CNW/ -- Nansha, une zone côtière située à l'extrémité sud de Guangzhou, le pôle économique du sud de la Chine, s'efforce d'appuyer le financement de l'action climatique afin de favoriser davantage son développement économique vert et de haute qualité.

La photo montre l’établissement de l’alliance pour l’investissement de l’action climatique et le financement de cette dernière dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (Nansha) lors d’un forum thématique de la PBCIFC, le 18 novembre. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Au cours d'un forum thématique de la Pearl Bay International Climate Investment and Finance Conference (PBCIFC) de 2023 qui a eu lieu récemment, Nansha a également présenté au monde la façon dont la localité pilote d'investissement et de financement pour le climat a travaillé pour créer un pôle international de financement de l'action climatique.

« En saisissant les possibilités offertes par l'organisation d'activités d'investissement et de financement pour le climat, Nansha, la seule localité pilote soutenue par les organismes de réglementation environnementale et financière, fait des efforts considérables pour promouvoir l'innovation dans les règles et les mécanismes d'investissement et de financement pour le climat », a déclaré Liao Xiaosheng, responsable du bureau des travaux financiers de la zone de développement économique et technologique de Nansha.

Le financement de l'action climatique est un élément typique du financement vert mentionné lors de la réunion centrale sur les travaux financiers en Chine qui s'est tenue au début de novembre en tant que l'un des cinq sous-secteurs prioritaires pour construire une puissance financière.

Profitant de politiques préférentielles, y compris le plan global pour l'approfondissement de la coopération ouverte sur le monde entre le Guangdong, Hong Kong et Macao à Nansha, le district est devenu l'une des zones les plus dynamiques avec de nombreuses plateformes favorisant l'ouverture en Chine.

Outre les secteurs de l'automobile, des navires, de l'intelligence artificielle et des fusées, le secteur des finances à Nansha a également connu un essor et est devenu l'un de ses cinq secteurs faisant figure de piliers.

Le district compte près de 7 000 entreprises financières de 23 sous-secteurs, et un quart d'entre elles sont des institutions financières innovantes disposant de licences financières connexes.

Par exemple, plus de 1 800 fonds de capital-investissement locaux gèrent actuellement des actifs de plus de 800 milliards de yuans et les comptes de libre-échange ouverts par des entreprises locales représentent près de 70 % du total comparable de la zone pilote de libre-échange de la Chine (Guangdong).

De plus, plus de 80 programmes d'innovation financière ont été mis en œuvre à Nansha, ce qui a également permis de mettre à l'essai l'ouverture de haut niveau du commerce et de l'investissement transfrontaliers au début de 2022.

« Dans le cadre d'un environnement sain pour stimuler le financement de l'action climatique, Nansha continuera de tirer parti du développement de ce financement et élargira la démonstration de travaux pilotes sur le financement de l'action climatique afin de favoriser un développement vert et de haute qualité de l'économie locale », a ajouté Liao Xiaosheng.

