BEIJING, le 12 nov. 2024 /CNW/ - La deuxième conférence Microshort Drama a eu lieu du 5 au 7 novembre dans le district de Linping de la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Celui-ci a rassemblé des experts, des chefs de file de l'industrie et des représentants d'entreprises pour tracer une nouvelle voie pour le développement de qualité de l'industrie des microdrames.

La photo montre la deuxième conférence Microshort Drama, qui s’est tenue du 5 au 7 novembre 2024, dans le district de Linping de la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Selon Luo Jianhui, vice-président de la China Netcasting Services Association (CNSA), l'intelligence artificielle (IA) évolue rapidement, et la résonance émotionnelle demeure l'essence même d'un microdrame de qualité. Il note que les microdrames, en tant que nouveau produit audiovisuel en ligne, sont rapidement passées d'une croissance anarchique à un développement de qualité.

L'industrie adopte maintenant de nouveaux changements emballants, selon Luo, qui souligne également que le développement approfondi du « microdrame+ » permet à divers formats d'entreprise d'innover et de se moderniser. Les microdrames de haute qualité sont également devenus une nouvelle force pour faire connaître la culture chinoise à l'auditoire mondial, a noté Luo.

Selon un livre blanc de l'industrie publié par la CNSA au cours de l'événement, l'industrie des microdrames est passée à la version 2.0, qui comprend des innovations en matière de développement de qualité, de portée locale et d'économie numérique.

L'événement a également été l'occasion de lancer un indice sur la diffusion de microdrames et l'évaluation des applications par la Fédération chinoise des associations de radio et de télévision (CFRTA) pour guider davantage la création de microdrames et promouvoir l'innovation thématique.

Selon Chen Guangsheng, chef du ministère provincial de la Culture, de la Radio, de la Télévision et du Tourisme du Zhejiang, l'industrie des microdrames du Zhejiang pourrait réaliser un développement de meilleure qualité en explorant de grands sujets sous de petits angles, en cultivant de grandes industries grâce à de petites productions et en développant les industries de la culture et du tourisme à travers de petites lentilles.

Le district de Linping a peaufiné sa chaîne industrielle complète qui couvre l'écriture, le tournage, la diffusion, l'investissement et l'évaluation pour la production de microdrames afin de devenir une base nationale de microdrames.

Selon Zhou Xuyin, responsable du district de Linping, ce dernier mettra davantage l'accent sur le regroupement industriel, la culture d'entreprise, la création de marques et le soutien tout au long du cycle pour faire de Linping un endroit attrayant et idéal où les entreprises culturelles et audiovisuelles peuvent s'établir et se développer.

L'événement a également lancé un plan de création de microdrames sur le thème du Grand Canal, alors que cette année marque le 10e anniversaire de l'inscription réussie de l'ancienne voie navigable artificielle sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'il s'agit également de la troisième année de la création de la China Grand Canal Ancient Town Development Alliance lancée par Linping.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343069.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2553964/PHOTO.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]