Xinhua Silk Road : Le dialogue favorise l'apprentissage mutuel et les échanges entre les héritages culturels de Liangzhu et de Samarcande

BEIJING, 10 juillet 2026 /CNW/ - Un dialogue intercivilisationnel entre les ruines archéologiques de la ville de Liangzhu à Hangzhou, dans la province du Zhejiang de l'est de la Chine, et la ville historique de Samarcande en Ouzbékistan a eu lieu le 6 juillet, dans le but de promouvoir l'apprentissage mutuel et les échanges entre les civilisations.

La photo montre le mont Damojiao dans les ruines archéologiques de la ville de Liangzhu. (par Zhu Chengqi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Dans le cadre d'une série d'événements du programme « Liangzhu and the World » (Liangzhu et le monde), le dialogue a attiré plus de 100 participants de Chine et d'Ouzbékistan qui se sont réunis dans les ruines archéologiques de la ville de Liangzhu à Hangzhou, discutant de sujets tels que les valeurs patrimoniales, la conservation et la gestion, et les approches de revitalisation des patrimoines culturels.

Découvertes pour la première fois en 1936 dans les tronçons inférieurs du plus long fleuve de Chine, le fleuve Yangtze, les ruines archéologiques de la ville de Liangzhu ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Considérée comme un carrefour des cultures le long de l'ancienne Route de la Soie, la ville historique de Samarcande a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001.

Le dialogue a non seulement fourni une plate-forme de haut niveau pour les échanges entre les deux villes, mais a également marqué la première fois que le programme « Liangzhu and the World » s'est associé à un site du patrimoine mondial en Asie.

Au cours du dialogue, les participants ont discuté de sujets axés sur la revitalisation du patrimoine et l'apprentissage mutuel entre les civilisations des villes de la Route de la Soie, la consolidation de la coopération Chine-Ouzbékistan dans la recherche archéologique, la conservation des sites en terre, les technologies numériques et l'intégration de la culture et du tourisme, offrant un modèle asiatique pour la coordination de la conservation du patrimoine mondial et le dialogue entre les civilisations.

Avant le dialogue, la délégation ouzbek a visité les ruines archéologiques de la ville de Liangzhu et un centre de surveillance du patrimoine mondial, où elle a exploré l'approche intégrée de Liangzhu en matière de conservation du patrimoine et d'engagement du public à l'aide de technologies numériques, y compris des lunettes intelligentes alimentées par l'IA.

Farhod Nishonov, maire adjoint de Samarcande, a parlé en termes élogieux du modèle de conservation systématique de Liangzhu, affirmant qu'il offre une expérience précieuse pour la gestion de Samarcande. Il a déclaré que Samarcande s'appuierait sur les pratiques de Liangzhu et, en vertu du lien de villes sœurs avec Hangzhou, encouragerait la tenue d'expositions conjointes, des échanges culturels et touristiques réciproques, de même que des programmes d'échanges destinés aux jeunes.

« C'est la cinquième année depuis l'inauguration du programme "Liangzhu and the World". Nous espérons non seulement partager l'expérience de Liangzhu dans la conservation du patrimoine, mais aussi apprendre des villes d'Asie centrale dans l'exploitation et la gestion du patrimoine, rapprochant les habitants de nos deux pays à travers ces deux monuments civilisationnels », a déclaré Yang Xiaoping, directeur adjoint du Comité de gestion des ruines archéologiques de la ville de Liangzhu.

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SOURCE Xinhua Silk Road

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