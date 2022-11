BEIJING, 23 novembre 2022 /CNW/ - La conférence annuelle du Financial Street Forum 2022 a débuté à Beijing lundi sous le thème « Aller de l'avant vers un avenir commun : Le développement économique et la coopération financière dans le contexte des changements ». Les participants ont fait part de leurs points de vue et de leurs connaissances par rapport à ce thème.

(221122) -- BEIJING, 22 novembre 2022 (Xinhua) -- Cette photo prise le 21 novembre 2022 montre la cérémonie d’ouverture de la conférence annuelle du Financial Street Forum 2022 à Beijing, capitale de la Chine. Sous le thème « Aller de l’avant vers un avenir commun : Le développement économique et la coopération financière dans le contexte des changements », la conférence annuelle du Financial Street Forum 2022 a commencé ici lundi. (Xinhua/Chen Zhonghao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Yin Li, secrétaire du Comité municipal de Beijing du Parti communiste chinois (PCC), a déclaré lors de la conférence que Beijing continuerait à renforcer le développement du secteur financier pour donner un élan à l'économie réelle. Parallèlement, Beijing s'engage à approfondir les réformes et l'innovation dans le secteur financier afin de promouvoir une plus grande ouverture financière.

Yi Gang, gouverneur de la Banque populaire de Chine, qui est la banque centrale de Chine, a affirmé que la politique monétaire stable de la Chine a apporté un soutien important à l'économie réelle, ajoutant que la banque centrale a également tiré parti d'outils de politique monétaire structurelle pour renforcer le soutien à l'agriculture, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les entreprises privées, qui rendent le financement plus accessible, disponible et abordable pour celles-ci.

Guo Shuqing, président de la Commission de réglementation du secteur bancaire et des assurances de la Chine, a déclaré que le marché financier de la Chine a connu une croissance rapide des produits d'assurance ayant de véritables caractéristiques pour la retraite grâce à une gouvernance réglementée par les autorités chinoises compétentes, ayant accumulé une réserve nationale de retraite de plus de 5 billions de yuans.

Fu Hua, président de la Xinhua News Agency, a déclaré que Xinhua s'engagera fermement à renforcer la couverture de l'actualité et les services d'information pertinents dans le secteur financier chinois afin d'apporter un soutien solide au développement sain de l'industrie financière chinoise.

Yi Huiman, président de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine, a déclaré lors de la conférence que des efforts doivent être faits pour saisir la logique de la valorisation pour différents types de sociétés cotées, et pour explorer les moyens de construire un système de valorisation avec des caractéristiques chinoises afin que le marché joue un rôle plus efficace dans l'allocation des ressources.

D'après Pan Gongsheng, sous-gouverneur de la Banque populaire de Chine et chef de l'Administration nationale du contrôle des changes, la résilience croissante du marché chinois des changes rend de plus en plus perceptibles les propriétés d'évitement des risques liés aux actifs du renminbi.

La conférence de cette année est organisée conjointement par le gouvernement populaire de la municipalité de Beijing, la Banque populaire de Chine, la Xinhua News Agency, la Commission de réglementation du secteur bancaire et des assurances de la Chine, la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine et l'Administration nationale du contrôle des changes.

