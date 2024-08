BEIJING, 9 août 2024 /CNW/ - Le comté de Xiangcheng, situé dans la ville de Xuchang, dans la province du Henan, en Chine centrale, a profité de son industrie des nouveaux matériaux pour développer vigoureusement de nouvelles forces productives de qualité.

À l'heure actuelle, un éventail de projets liés aux nouveaux matériaux sont en construction dans le comté, et des scènes animées se déroulent sur les chantiers de construction de ces projets.

Le comté de Xiangcheng, qui a compté sur l'exploitation du charbon pour son développement économique, s'est efforcé de transformer ses industries en industries vertes et à faibles émissions de carbone.

Après de nombreuses années d'efforts, le comté de Xiangcheng a exploré avec succès la nouvelle voie du développement vert.

Le comté a formé une chaîne industrielle d'économie circulaire exceptionnelle et a cultivé de multiples industries stratégiques émergentes axées sur les nouveaux matériaux à base de carbone, les matériaux en silicium de haute pureté, les nouvelles énergies photovoltaïques, etc.

Le plan de développement industriel pour la construction du parc industriel de cent milliards de yuans dédié aux nouveaux matériaux à base de silicium et de carbone dans le comté de Xiangcheng a passé l'examen des experts.

Avec une superficie prévue de 13,5 kilomètres carrés, ce parc industriel devient la seule base industrielle consacrée aux nouveaux matériaux à base de silicium et de carbone de la province, avec la plus grande échelle et la chaîne la plus complète.

On apprend que le parc industriel a été intégré au premier lot de grappes industrielles stratégiques émergentes de la province du Henan et a été classé comme une grappe industrielle caractéristique des petites et moyennes entreprises au niveau national.

À l'avenir, le comté de Xiangcheng déploiera de grands efforts pour construire la grappe industrielle de nouveaux matériaux de 100 milliards de yuans, promouvoir le développement des industries émergentes, accélérer la conversion des énergies cinétiques nouvelles et anciennes, et cultiver activement de nouvelles forces productives de qualité dans le but de fournir un soutien solide au développement économique de haute qualité du comté.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/341416.html

SOURCE Xinhua Silk Road

