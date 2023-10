BEIJING, 16 octobre 2023 /CNW/ - Une série d'activités culturelles et touristiques, y compris des spectacles folkloriques, la cueillette de fruits et des ventes en direct, ont été lancées dans le comté de Fengxin, dans la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, pour célébrer la récolte abondante de kiwis.

Le soir de l'ouverture du festival culturel, les visiteurs ont assisté à des spectacles remarquables, à des présentations traditionnelles de lanternes-dragons et se sont promenés dans le marché nocturne, se plongeant pleinement dans la vie locale animée du comté.

La photo montre des touristes en train de cueillir des kiwis dans une plantation de kiwis dans le village de Chengxia de la ville de Chian dans le comté de Fengxin. (Photo de Deng Jiangang) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Une photo aérienne de la plantation écologique de kiwis d’une superficie de dix mille mu dans la ville de Chian dans le comté de Fengxin. (Photo de Deng Jiangang) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Au milieu de l'automne, sous les vignes luxuriantes du jardin de cueillette de kiwis, de grands kiwis pendent aux branches, émettant une vague de parfum. Les producteurs de fruits et les touristes errent dans le jardin pour cueillir, remplissant l'air de rires continus.

Pour promouvoir et développer continuellement la marque de la culture du kiwi, le comté a planifié et organisé des activités culturelles et touristiques du kiwi depuis 2018, en tirant parti des activités pour stimuler la consommation et améliorer la réputation et la popularité de la ville.

Dans près d'un mois, en se concentrant sur la récolte abondante de kiwis, les villes du comté organiseront diverses activités pour démontrer une culture et des coutumes folkloriques uniques, telles que l'expérience agricole et des cérémonies folkloriques pour attirer les visiteurs.

Le comté de Fengxin est connu comme la « maison du kiwi chinois »", entouré de montagnes sur trois côtés, bénéficiant de quatre saisons distinctes, d'un grand ensoleillement et de pluies abondantes. Tous ces facteurs contribuent à la texture fine, au goût doux et juteux des kiwis. Actuellement, le comté a une superficie de plantation de kiwis de 95 000 mu.

