Xinhua Silk Road : Le comté de Changsha progresse vers un développement de haute qualité grâce à l'initiative Xingsha Spirit

BEIJING, 27 octobre 2022 /CNW/ -- Le comté de Changsha, également connu sous le nom de Xingsha, dans l'est de la ville de Changsha, de la province du Hunan, au centre de la Chine, présente l'initiative « Xingsha Spirit » (L'esprit de Xingsha) à l'occasion du trentième anniversaire du lancement de la zone de développement économique et technologique de Changsha.

L'initiative met l'accent sur la fierté de se préoccuper des moyens de subsistance de la population, d'améliorer l'environnement commercial, d'accroître le soutien à l'économie réelle et d'accorder la priorité à l'innovation.

La photo montre le comté de Changsha, également connu sous le nom de Xingsha, dans l’est de la ville de Changsha, de la province du Hunan, au centre de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Depuis des années, L'esprit de Xingsha est le principal moteur du développement du comté de Changsha.

-- Se préoccuper des moyens de subsistance de la population

Le comté de Changsha n'a ménagé aucun effort pour améliorer la vie des gens.

Au fil des ans, les responsables du comté ont insisté pour consacrer 80 % de l'augmentation des budgets annuels aux moyens de subsistance de la population.

On apprend que Changsha a été classée comme la ville où la population est la plus heureuse en Chine au cours de quinze années consécutives.

-- Améliorer l'environnement commercial

Le comté de Changsha a également constamment amélioré l'environnement commercial, jetant des bases solides pour le développement de ses activités industrielles.

En 2021, il s'est classé au premier rang des comtés du Hunan (villes-districts) dans le cadre de l'évaluation de l'environnement commercial.

Le gouvernement du comté a simplifié le processus d'approbation administrative et mis à niveau ses services administratifs en ligne afin d'offrir des services pratiques de jour comme de nuit aux entreprises. Par exemple, il n'a fallu que six heures pour approuver la coopération entre Bosch et la zone de développement économique et technologique de Changsha, et le gouvernement du comté a aidé SAIC Volkswagen à terminer la sélection de sites en ligne dans le comté.

-- Accroître le soutien à l'économie réelle

Le comté de Changsha est le moteur industriel de la province du Hunan. Au cours des 30 dernières années, le comté de Changsha a accordé une grande importance à l'économie réelle et est passé d'un comté agricole rétrograde à l'un des cinq comtés les plus prospères de la Chine.

Le comté a travaillé d'arrache-pied et a pris des mesures concrètes pour entrer dans une nouvelle ère d'ouverture soutenue par la fabrication de pointe et l'innovation technologique, et a attiré un nombre important de grandes entreprises manufacturières qui s'y sont installées.

Sany Heavy Industry Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology et d'autres entreprises manufacturières de renommée internationale ont débuté leurs activités dans le comté de Changsha et se sont développées pour devenir plus fortes ici.

-- Accorder la priorité à l'innovation

De plus, l'innovation est essentielle au développement rapide du comté de Changsha.

Au cours des 30 dernières années, le comté de Changsha a accéléré l'implantation d'entreprises de haute technologie et établi un mécanisme de services d'implantation complets et personnalisés dans l'ensemble de la chaîne pour les entreprises établies dans le comté de Changsha.

Le comté de Changsha, qui fait partie des 18 zones de la Chine qui sont habituellement visées par la réforme et qui doivent faire preuve d'une plus grande ouverture, s'est efforcé de devenir le pionnier de la zone pilote de libre-échange du Hunan en matière d'innovation institutionnelle et a créé 12 réalisations en matière d'innovation institutionnelle.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/330730.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930884/Changsha.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, +86-15117925061, [email protected]