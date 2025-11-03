BEIJING, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Le Chishui River Forum 2025 s'est tenu mardi dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, sur le thème « Interweaving Harmony » (Harmonie entrelacée). Il a attiré près de 400 participants venus de Chine et de l'étranger, notamment des représentants de sociétés de spiritueux renommées et des experts du secteur, afin d'explorer ensemble le développement durable de l'industrie mondiale des spiritueux.

La photo montre une scène de l’édition 2025 du Chishui River Forum qui s’est tenu dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, le 28 octobre 2025. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Connu sous le nom de « fleuve des spiritueux fins de Chine », le bassin du Chishui représente plus de 60 % de la capacité de production chinoise de baijiu jiangxiangxing (saveur jiang), avec des marques de renom telles que Moutai, Xijiu et Langjiu. Le savoir-faire traditionnel en matière de brassage qui s'est développé le long de ses rives, associé au modèle de développement « symbiose industrielle » du Guizhou, offre une référence unique pour la croissance de l'industrie mondiale des spiritueux.

Les participants ont souligné que la valeur fondamentale de l'industrie chinoise des spiritueux réside dans la symbiose « qualité + culture », et que le secteur est désormais entré dans une ère d'innovation 3.0, caractérisée par « l'appréciation culturelle, l'appréciation de la valeur et l'appréciation du mode de vie ». Ils ont insisté sur le fait que l'harmonie collective est le fondement de la culture chinoise des spiritueux, et que la symbiose est la clé du développement durable de l'industrie mondiale des spiritueux.

Le renforcement de la coopération transfrontalière, la promotion de l'innovation technologique, le partage des ressources de l'industrie et l'élaboration conjointe de normes de qualité insuffleront une nouvelle vitalité à l'apprentissage mutuel des cultures des spiritueux chinois et étrangers tout en stimulant un développement de haute qualité de l'industrie mondiale des spiritueux.

Le forum a également proposé des sessions thématiques et des dialogues, favorisant des discussions approfondies sur des sujets tels que l'exploration des scénarios d'application du baijiu, l'engagement des consommateurs de la génération Z, l'intégration des cultures chinoise et étrangère dans le domaine des spiritueux, et la transformation numérique de l'industrie des spiritueux.

Deux initiatives clés ont été lancées lors de cet événement, à savoir l'Initiative mondiale pour la promotion du développement de grande qualité de l'industrie des spiritueux, lancée conjointement par le Service d'information économique de la Chine, China Moutai et d'éminentes entreprises chinoises et étrangères du secteur des spiritueux, et la Global Fine Wines & Spirits Declaration de la rivière Chishui, qui vise à promouvoir conjointement la mise en place d'une communauté mondiale ouverte, inclusive, collaborative, prospère et innovante, offrant un avenir commun à l'industrie des spiritueux.

En outre, deux rapports ont été publiés : l'un sur l'indice de développement des boissons alcoolisées chinoises et mondiales les plus connues, et l'autre sur le développement ESG (environnemental, social et de gouvernance) de la principale région de production de baijiu jiangxiangxing dans le monde (Renhuai, Guizhou). Ces rapports visent à établir un système d'évaluation scientifique et une référence de la valeur du développement numérique pour l'industrie mondiale des spiritueux, afin de soutenir sa croissance.

L'événement a été organisé par le Service d'information économique de la Chine et China Moutai.

