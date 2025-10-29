BEIJING, 29 octobre 2025 /CNW/ - Le Chishui River Forum 2025 aura lieu le 28 octobre 2025 à Maotai, dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine.

Lancé conjointement par le Service d'information économique de la Chine et China Moutai, le forum accueille près de 400 invités des principales entreprises mondiales de vins et de spiritueux pour discuter des tendances de développement de l'industrie mondiale de l'alcool et promouvoir la communication et l'apprentissage mutuel des cultures chinoises et étrangères des boissons alcoolisées.

L'initiative de promotion du développement de haute qualité de l'industrie mondiale des spiritueux et la déclaration mondiale des vins et spiritueux de la rivière Chishui seront présentées au cours du forum.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348055.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2806682/Chishui_River_Forum.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Shanshan Gu, [email protected]