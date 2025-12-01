Xinhua Silk Road : Découvrir la Chine avec des amis étrangers English

Nouvelles fournies par

Xinhua Silk Road

01 déc, 2025, 01:05 ET

BEIJING, le 1er déc. 2025 /CNW/ -- Vous voulez visiter la Chine? Comment voyager aussi facilement qu'un résident? Vous pouvez apprendre de ce guide! Trois résidents étrangers de différents pays peuvent vous montrer comment faire des paiements mobiles, utiliser les transports et apprivoiser la cuisine locale. Allez-y, utilisez le raccourci!

Lien original :https://en.imsilkroad.com/p/348542.html

Continue Reading
40140170_1764465509_transv
40140170_1764465509_transv

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2834725/40140170_1764465509_transv.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]

Profil de l'entreprise

Xinhua Silk Road