BEIJING, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Dans la ville côtière de Wenzhou, dans l'est de la Chine, une conférence axée sur les dernières découvertes concernant l'ancien port de Shuomen a eu lieu récemment pour renouveler les connotations culturelles de la Route maritime de la soie.

La photo montre une scène de la conférence de presse sur les résultats de la recherche sur l’ancien site portuaire de Shuomen. Cette conférence a eu lieu dans la ville de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

L'événement, guidé par l'Académie chinoise du patrimoine culturel, le Centre national d'archéologie et l'autorité du patrimoine culturel de la province du Zhejiang, a attiré une foule d'experts de musées chinois, d'établissements de recherche connexes et de villes appartenant à l'Alliance des villes pour la préservation du patrimoine de la Route maritime de la soie et pour l'établissement de propositions d'inscription à la liste du patrimoine mondial.

Au cours de la conférence, l'Institut Wenzhou de l'ancien port de Shuomen a été inauguré et l'Institut des reliques culturelles et d'archéologie de Wenzhou a été autorisé à être nommé en l'honneur de l'institut, une étape importante de Wenzhou pour améliorer la protection du patrimoine culturel local lié à la route maritime de la soie.

Liang Yanhua, chef de l'Institut des reliques culturelles et d'archéologie de Wenzhou, a présenté de nouvelles découvertes sur le site de l'ancien port de Shuomen au cours des dernières années, ce qui a permis aux participants à la conférence de découvrir en coulisses les diverses reliques et artefacts de l'ancien port.

À l'heure actuelle, les travaux d'excavation de l'année en cours sont en grande partie terminés. Dans plus de 1 000 mètres carrés de la zone nouvellement excavée, des reliques côtières originales remontant aux cinq dynasties et aux débuts de la dynastie Northern Song ont été trouvées, comblant une lacune clé dans la séquence chronologique du littoral de l'ancien port de Shuomen.

Du côté est du Shuomen barbican, les limites des routes de sortie et des zones résidentielles, de la dynastie Song du Sud aux dynasties Ming et Qing, ont été clairement définies, ce qui représente bien l'intégration spatiale port-ville.

Après deux ans d'efforts, les équipes d'excavation ont terminé l'arpentage et l'excavation de l'épave n° 2 sur le site de l'ancien port de Shuomen. La différence de l'épave par rapport aux anciens navires de la province du Fujian et sa similitude avec l'épave n° 1 pointent vers un chantier naval probablement productif de l'ancien Wenzhou.

En général, ces découvertes universitaires et archéologiques fournissent des preuves plus tangibles pour rafraîchir le rôle de Wenzhou comme l'un des sites patrimoniaux pour l'application du patrimoine de la route maritime de la soie, ce qui aide à mieux protéger le patrimoine culturel local et à mieux comprendre la civilisation chinoise.

