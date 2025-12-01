BEIJING, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La World Green Development Investment and Trade Expo 2025 et la China Green Food Expo ont commencé jeudi à Nanchang, capitale de la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine. L'événement a attiré plus de 2 500 exposants, 900 acheteurs et 300 investisseurs de 68 pays et régions.

À ce jour, 66 projets d'une valeur de 45 milliards de yuans ont été signés pendant l'exposition.

La photo montre la cérémonie d’ouverture de la World Green Development Investment and Trade Expo 2025 et de la China Green Food Expo qui ont eu lieu le 27 novembre 2025 à Nanchang, capitale de la province du Jiangxi, dans l’est de la Chine. (Xinhua/Wang Xiaozhen) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Bénéficiant d'une surface d'environ 45 000 mètres carrés, l'exposition présente six grandes sections, dont les industries vertes et les échanges internationaux, mettant en lumière des secteurs émergents comme les nouvelles énergies, l'intelligence artificielle et l'économie à basse altitude. Dix-sept événements économiques et commerciaux thématiques ont été organisés pour faciliter l'appariement ciblé des entreprises.

Sur le thème « L'intelligence numérique pour un avenir vert, l'ouverture de la province de Jiangxi pour un monde partagé », l'exposition vise à partager l'expérience du développement vert et les possibilités de coopération.

En tant que seule zone pilote de la Chine pour l'expérimentation de la civilisation écologique, et ce, à l'échelle nationale, et les mécanismes de réalisation de la valeur des produits écologiques, la province du Jiangxi a réalisé des progrès notables sur le marché du carbone et l'échange de droits d'émission, avec de multiples initiatives de réforme reproduites à l'échelle nationale.

La valeur ajoutée de la fabrication de haute technologie dans la province représente 23 % de la production industrielle totale au-delà de la taille désignée, tandis que les industries vertes comme les énergies nouvelles et la protection de l'environnement connaissent une croissance rapide.

Organisée par le gouvernement populaire de la province du Jiangxi, l'exposition est devenue une plateforme mondiale importante pour le développement vert et la coopération économique depuis sa création en 2009.

