BEIJING, 25 novembre 2022 /CNW/ - Le centre d'expédition international de Shanghai est entré dans une nouvelle étape de son développement global incorporant la transformation verte, l'intelligence numérique et une forte résilience, selon les participants au North Bund Forum 2022.

La photo prise le 22 novembre montre la cérémonie d’ouverture et le forum principal du North Bund Forum 2022. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Le forum, qui s'est déroulé à Shanghai du 22 au 24 novembre, a attiré des représentants d'entreprises des secteurs du transport et de l'aviation et d'organisations internationales de premier plan, ainsi que des spécialistes bien connus, pour discuter du développement durable au sein de l'industrie mondiale du transport maritime.

Le port de Shanghai, qui a figuré au premier rang mondial en matière de débit de conteneurs pendant 12 années consécutives, est sur le point de mettre en place une transformation verte et devient un port pivot moderne de plus en plus propre, économe en énergie et efficace.

Selon les statistiques, dans le port de Shanghai, le ratio de transbordement des conteneurs par voie maritime a atteint plus de 50 %, le service de soutage de GNL simultané de navire à navire fonctionne normalement, et environ 97,95 % des navires en exploitation ont été rénovés et sont maintenant dotés d'installations de réception d'alimentation à quai.

Zhang Wei, maire adjoint de Shanghai, a déclaré que Shanghai avait déployé tous les efforts possibles pour jouer son rôle de pionnier et de chef de file dans la promotion du développement du transport écologique.

Parallèlement, la numérisation redéfinit le mode de production, le modèle d'affaires, la structure organisationnelle et l'ordre de fonctionnement du centre d'expédition international de Shanghai, tout en élargissant son rayonnement.

Un centre de transfert de conteneurs vides a commencé ses activités dans le port de Shanghai le 3 septembre dernier, ce qui permet de transporter des conteneurs vides dans la région du delta du fleuve Yangtze et les ports le long du fleuve Yangtze par voie maritime, terrestre et ferroviaire, renforçant la capacité de répartition des ressources du port de Shanghai en tant que plaque tournante du transport international.

Yu Fulin, directeur de la commission municipale des transports de Shanghai, a affirmé que, pour améliorer la résilience au sein de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne industrielle, Shanghai a collaboré avec le delta du fleuve Yangtze pour accélérer la construction d'une plaque tournante du transport international, améliorer la souplesse et la résilience du système de collecte et de distribution des envois, et promouvoir de façon globale le service d'expédition et l'influence de la marque.

Au cours des trois premiers trimestres de cette année, le débit de conteneurs du port de Shanghai a atteint 34,89 millions d'EVP, affichant une croissance positive par rapport à l'année précédente et une grande résilience à l'égard de la croissance.

