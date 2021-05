Xinhua Silk Road : Le carnaval culturel Westward Journey et l'événement thématique de la Journée du tourisme en Chine débutent mardi dans la ville de Lianyungang, en Chine orientale.

Tout au long de l'événement, une foule de réalisations culturelles de la ville à l'égard de Westward Journey seront présentées sous diverses formes, comme des spectacles culturels, des expositions, des ventes de produits et des expériences concrètes.

La Chine s'engage depuis longtemps à soutenir l'héritage et à faire la promotion des plus beaux éléments de la culture traditionnelle chinoise.

On sait que l'événement mettra en valeur un total de 10 000 produits culturels et créatifs ainsi que des créations culturelles immatérielles de Westward Journey, et des œuvres primées sur ce thème.

Le carnaval est l'une des activités importantes qui se déroulent dans le cadre de la 2e conférence sur le développement du commerce électronique de Lianyungang, en Chine et du festival d'achat en ligne 518, qui ont également tous deux débuté mardi.

Au cours des dernières années, l'industrie du commerce électronique de Lianyungang a pris de l'ampleur, ses ventes au détail en ligne ayant dépassé 55 milliards de yuans l'an dernier. À l'heure actuelle, la ville compte 800 000 employés dans le commerce électronique.

Il convient de noter que Lianyungang s'est classée au troisième rang de la liste des dix villes chinoises de commerce en ligne en direct de Taobao, publiée par la plateforme de commerce électronique d'Alibaba, Taobao, en 2020.

