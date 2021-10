Ce forum est un pont important pour le Guangxi, qui lui permet d'assurer la coopération sur le plan du tourisme et de renforcer les échanges humanistes avec les pays étrangers. Li Bin, vice-président de la région autonome Zhuang du Guangxi, a déclaré que le Guangxi a l'intention d'améliorer davantage son niveau d'ouverture ainsi que les échanges et la coopération avec les organisations internationales de tourisme afin de promouvoir le développement de haute qualité du tourisme rural.

Face à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du tourisme, le Guangxi a déployé divers efforts dans la prévention et le contrôle de l'épidémie, ainsi que dans la relance et le développement du tourisme. Parallèlement, la région a pris des mesures vigoureuses pour venir en aide aux entreprises culturelles et touristiques touchées par la pandémie.

Au cours du premier semestre de 2021, le Guangxi a accueilli 437 millions de touristes nationaux au total, la consommation touristique intérieure atteignant 493,3 milliards de yuans, passant respectivement à 102,5 % et 99,4 % par rapport à la même période en 2019.

Le Forum s'est tenu avec succès à Guilin pendant quatorze séances. Zhou Jiabin, secrétaire du Comité municipal de Guilin du PCC, a affirmé que Guilin fera bon usage de cette plateforme pour promouvoir vigoureusement un développement touristique de haute qualité, s'adapter aux nouvelles tendances du tourisme moderne et explorer activement le modèle de Guilin, qui est une intégration profonde du tourisme et du développement rural.

Lors de son discours vidéo, Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMTNU), a déclaré que Guilin a apporté d'importantes contributions au développement durable du tourisme et est devenue un centre de recherche sur le tourisme dans la région de l'Asie-Pacifique.

Le Forum a été tenu conjointement par l'OMTNU et l'Association de tourisme du Pacifique-Asie (PATA), et organisé par le gouvernement populaire de Guilin et son département de la culture et du tourisme.

