BEIJING, le 13 mai 2025 /CNW/ - Langjiu, une marque chinoise de premier plan de baijiu à l'arôme dite sauce a été dévoilée samedi soir comme étant l'une des marques chinoises les plus prisées par les étrangers lors de l'activité « Give a Like for My Favorite China's Brands (2024-2025) ». Elle a obtenu le plus grand nombre de votes de la part des étrangers dans la catégorie du baijiu, ce qui souligne son attrait important auprès des marchés étrangers et des consommateurs mondiaux.

La photo montre le Qinghualang, le produit phare de Langjiu. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) La photo aérienne montre le domaine Langjiu dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Co-organisée par le Bureau des marques de l'Agence de presse Xinhua et le Service d'information économique de Chine, la campagne mondiale de vote en ligne pour « Give a Like for My Favorite China's Brands (2024-2025) » a lieu avec succès depuis quatre années consécutives. L'activité annuelle vise à mettre en valeur la compétitivité et l'influence mondiale des marques chinoises, tout en améliorant la reconnaissance et la popularité auprès des étrangers.

Langjiu effectue sa production dans la ville d'Erlang, dans le district de Gulin, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, elle est située sur la rive gauche du fleuve Chishui, l'une des dix principales régions productrices d'alcool au monde. L'entreprise a construit le domaine Langjiu dans cette région, englobant six zones de brassage écologique s'étendant sur 49 km le long de la rive. Avec une capacité de production annuelle de 72 000 tonnes de baijiu arôme sauce de qualité et un volume de stockage de 265 000 tonnes, le domaine attire plus de 200 000 amateurs de baijiu du monde entier chaque année.

Selon le rapport 2024 du sommet des marques mondiales sur les 500 marques chinoises ayant la plus grande valeur, Langjiu s'est classée au 56e rang avec une valeur de marque de 151,876 milliards de yuans (environ 20,98 milliards de dollars américains), se classant ainsi parmi les trois premières marques dans l'industrie chinoise du baijiu pendant 16 années consécutives.

Au cours des dernières années, Langjiu a étendu son empreinte commerciale internationale à plus de 20 pays et régions des Amériques, de l'Europe, de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique de l'Est. Grâce à des lancements de produits et à des événements promotionnels, Langjiu a progressivement pénétré de nouveaux marchés comme l'Espagne, la France, la Thaïlande et le Cambodge.

Les efforts visant à faire connaître le baijiu chinois à l'échelle mondiale tiennent principalement au fait de favoriser la reconnaissance culturelle, a déclaré Wang Junlin, président de Langjiu. L'entreprise se concentre depuis longtemps sur la qualité et la culture, améliorant continuellement son identité de marque.

L'année 2025 marque le neuvième anniversaire de la Journée des marques chinoises. Les marques chinoises gagnent en reconnaissance sur les marchés internationaux. Langjiu, en tant que représentante brillante des marques chinoises de baijiu, ira de l'avant en déployant des efforts constants pour promouvoir la mondialisation de la culture chinoise et de l'identité culturelle à grande échelle.

