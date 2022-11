BEIJING, 29 novembre 2022 /CNW/ - Le sommet mondial de l'Internet des objets (IdO) de Wuxi a été lancé le 26 novembre à Wuxi, dans la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine.

En tant que partie principale de l'Exposition mondiale sur l'Internet des objets 2022 qui se tient également dans la ville, le sommet a attiré des élites du monde entier pour discuter conjointement du développement futur, des derniers résultats scientifiques et technologiques et des excellents cas d'application de l'industrie de l'Internet des objets.

Le Sommet mondial de 2022 sur l’IdO s’ouvre à Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, le 26 novembre 2022.

En tant que précurseur du développement de l'Internet des objets, Wuxi est la seule zone nationale de démonstration de l'innovation en matière de réseaux de capteurs en Chine. Ces dernières années, la ville n'a cessé d'exploiter ce secteur.

En 2021, l'ampleur de l'industrie de l'Internet des objets de la ville a dépassé 350 milliards de yuans, soit 50 % de celle du Jiangsu et près de 25 % du total national. Ce chiffre a maintenu un taux de croissance de 14 % de janvier à septembre cette année.

Sous l'impulsion de l'industrie, l'économie numérique de la ville a fait de grands progrès, l'échelle des industries de base dépassant les 600 milliards de yuans en 2021, ce qui la place en tête de l'indice de développement du Jiangsu.

Lors du sommet, 11 académiciens de l'Académie chinoise d'ingénierie et de l'Académie chinoise des sciences ont conjointement lancé l'initiative de Wuxi sur l'accélération du développement de l'Internet des objets, proposant de développer l'industrie à partir de nouvelles infrastructures numériques, de nouvelles technologies numériques, de nouvelles applications numériques et de la construction de groupes de l'Internet des objets de classe mondiale ouverts et collaboratifs.

Les résultats des prix d'or 2022 des nouvelles technologies, nouveaux produits et nouvelles applications de l'industrie de l'Internet des objets et l'indice de développement de l'innovation de l'Internet des objets ont également été publiés lors du sommet.

Lors du sommet, Wuxi a signé des accords de coopération avec China Unicom, le Centre chinois pour le développement de l'industrie de l'information du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et Chinasoft International Limited, dans le but de promouvoir le développement de la nouvelle économie numérique dans la ville.

En prenant l'intelligence artificielle plus l'intégration et l'innovation de l'Internet des objets comme ligne principale, Wuxi se concentrera sur le développement de capteurs intelligents, de l'internet des véhicules et de l'internet industriel en renforçant la construction de plateformes d'innovation, en améliorant les réglementations connexes et en créant un meilleur environnement commercial pour les entreprises concernées.

On apprend que l'exposition mondiale de l'Internet des objets a attiré des participants de plus de 50 pays et régions et plus de 1,1 million de personnes depuis sa première édition en 2010, avec près de 800 grands projets lancés, entraînant un investissement total de plus de 200 milliards de yuans dans le domaine de l'Internet des objets.

