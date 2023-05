BEIJING, le 15 mai 2023 /CNW/ -- Le septième championnat universitaire d'aviron de Chine, qui sert également d'essais pour la compétition d'aviron de la 31e édition des Jeux mondiaux universitaires d'été, a été lancé le 12 mai à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine.

Le 7e championnat universitaire d’aviron de Chine a été lancé le 12 mai à Shenyang, dans le nord-est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Le championnat, qui a attiré plus de 500 rameurs chinois dans le cadre d'une compétition sur la rivière Hunhe, l'une des plus belles étendues d'eau calme en milieu urbain servant de piste de course en Chine, est une plateforme de compétition collégiale et universitaire d'aviron relevant de la Federation of University Sports of China (FUSC) et de la Chinese Rowing Association.

L'événement, qui est également le quatrième tournoi international d'aviron sur invitation pour adolescents de Shenyang, a réuni des rameurs dynamiques de plusieurs universités et collèges réputés de Chine, dont l'Université de Pékin, l'Université Tongji, l'Institut de technologie Wuhan Huaxia, l'Université Xidian, l'Université Xi'an Jiaotong, l'Université Zhejiang, l'Université Henan, l'Université Shanghai Ocean, etc.

Le 14 mai, des rameurs de collèges et d'universités se sont également affrontés lors de la 31e édition des Jeux mondiaux universitaires d'été à Shenyang.

En tant que ville où cinq compétitions libres internationales d'aviron ont eu lieu depuis 2018, Shenyang a stimulé le développement du sport de l'aviron de façon vigoureuse au cours des dernières années et a lancé des activités comme l'aviron sur le campus pour inciter un plus grand nombre d'adolescents à pratiquer cette discipline. Une activité de sélection nommée « Star of the Tomorrow » pour le 4e tournoi international d'aviron sur invitation des adolescents de Shenyang a également été lancée le 12 mai, afin de mieux exploiter le rôle des modèles du domaine de l'aviron dans l'avancement global de ce sport à Shenyang.

Les résultats de la recherche sur l'indice de développement de l'aviron en Chine (Shenyang) montrent que l'aviron s'est développé à un rythme qui s'est considérablement accéléré à Shenyang au cours des cinq dernières années. Un système de compétition d'aviron composé principalement de la compétition libre internationale d'aviron de Shenyang a également été fortement propulsé dans la ville, ce qui a entraîné une augmentation importante du nombre d'athlètes et de spectateurs participant à l'événement.

Près de 300 jeunes rameurs de plus de 30 équipes ont participé aux épreuves dans les catégories « rameur de couple », « deux de couple », « quatre de couple » et « huit », qui fait référence à huit personnes qui rament avec huit avirons, lors du jour 2 du 4e tournoi international d'aviron sur invitation à l'intention des adolescents de Shenyang.

