BEIJING, le 12 juin 2023 /CNW/ - Thématique sur la coopération régionale pour un avenir gagnant-gagnant, le Forum 2023 du PREG sur la coopération entre les gouvernements locaux et les villes d'amitié (Huangshan) s'est tenu à Huangshan, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, les 9 et 10 juin.

Photo des associations commerciales participantes qui ont lancé conjointement l’Initiative du Forum de PREG 2023 à Huangshan (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Environ 500 invités dont des chefs de gouvernement des pays membres du PREG (Partenariat économique régional global, soit le Regional Comprehensive Economic Partnership ou RCEP), des dirigeants d'entreprises de Fortune Global 500 et des entreprises bien connues, des dirigeants d'associations nationales et étrangères et des institutions d'investissement, de même que des experts et des universitaires du pays et de l'étranger se sont réunis pour discuter des nouvelles possibilités de coopération économique et commerciale du PREG.

Wang Qingxian, gouverneur de la province d'Anhui, a déclaré dans son discours de bienvenue que ce forum est l'un des premiers événements à avoir eu lieu après la mise en œuvre complète du PREG, ce qui montre l'attitude et la détermination de la Chine à prendre de l'expansion et à s'ouvrir à tous les aspects. M. Wang suggère que la coopération intergouvernementale se fasse par la coopération entre les entreprises, en donnant pleinement sa place au rôle des relations d'amitié entre les villes et les associations économiques et commerciales, les organisations internationales, afin d'offrir conjointement plus de possibilités au milieu des affaires.

L'ambassadeur du Myanmar auprès de la Chine, M. Tin Maung Swe, a déclaré que ce forum est une plateforme opportune et significative pour les pays membres du PREG et les gouvernements locaux afin d'échanger des points de vue, ce qui aidera à approfondir la coopération entre les gouvernements locaux, à apporter des avantages socioéconomiques aux pays membres du PREG et à améliorer le bien-être des populations.

Le secrétaire général désigné de l'ANASE, Gao Jinhong, a fait remarquer dans un discours vidéo que les pays membres du PREG devraient faire des efforts pour faciliter les entreprises privées, tout en intégrant davantage d'éléments comme la numérisation et le développement durable dans le PREG.

L'événement a permis d'obtenir une coopération pragmatique. L'Initiative du Forum du PREG 2023 à Huangshan a été lancée. Une relation d'amitié a été établie entre la province d'Anhui et la province d'Attapeu au Laos, ainsi qu'entre la ville de Laoag des Philippines et Huangshan. Six projets de coopération économique et commerciale et cinq projets de coopération culturelle ont été signés pour renforcer la coopération entre Anhui et les pays membres du PREG.

Des entreprises exceptionnelles comme Anhui Conch Group Co., Ltd., China and Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. ont participé au forum. Yang Jun, président du conseil d'administration d'Anhui Conch Group, a déclaré que la société saisirait cette occasion pour améliorer la communication et les échanges avec les gouvernements locaux, les entreprises, les associations et les institutions d'investissement des pays membres du PRGE afin d'explorer les possibilités commerciales, d'approfondir la coopération régionale et de travailler ensemble pour un avenir gagnant-gagnant.

