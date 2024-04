BEIJING, 15 avril 2024 /CNW/ - La province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, a récemment lancé un splendide éventail d'activités culturelles populaires, un festival de la culture populaire des minorités ethniques ayant été célébré avec une grande ferveur.

Photo prise le 13 avril 2024 montrant trois filles du village de Yanglin qui dansent à l’aide de longs poteaux en bambou. (Photo de Chen Qihai) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Photo prise le 13 avril 2024 montrant une villageoise de Yanglin qui fabrique des sachets de parfum chinois. (Photo de Shi Yu) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Le village de Yanglin, situé dans le comté de Shanggao de la ville de Yichun, est un magnifique village habité par des Chinois de retour de l'étranger de divers groupes ethniques. Les villageois de la région ont célébré le festival de la culture populaire des minorités ethniques avec des touristes grâce à des activités populaires comme la danse avec des poteaux en bambou, la confection de mets spéciaux et l'artisanat spécial.

On apprend que le village est composé notamment des groupes ethniques Yao, Dong, Dai, Zhuang, Jing et Miao. Il s'agit de l'un des plus grands villages de minorités ethniques de la région ouest de la province du Jiangxi.

