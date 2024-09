BEIJING, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Le festival de l'opéra chinois (Kunshan) 2024 a débuté le 5 septembre à Kunshan, une ville de comté de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, et se poursuivra jusqu'au 23 septembre.

L'événement sur le thème du « grand événement de l'opéra chinois, le festival du peuple », qui a eu lieu en ligne et hors ligne comprend cinq grandes pièces de théâtre, 21 extraits d'opéra et 45 troupes d'opéra, pour un total de 87 chansons et 22 genres. Parmi les artistes, 23 ont remporté le Plum Performance Award ou le Wenhua Award.

La photo montre la performance de l’opéra chinois lors de l’ouverture du festival de l’opéra chinois 2024 qui a eu lieu le 5 septembre à Kunshan, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine. (Fourni par Kunshan Converged Media Center) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Au cours de la cérémonie d'ouverture, 15 représentants des personnes sélectionnées pour le programme national de formation des talents de premier plan 2024 pour la représentation de l'opéra chinois ont reçu des certificats. Après la cérémonie d'ouverture, sept maîtres d'opéra renommés âgés en moyenne de 65 ans, ont collaboré à la création d'une série d'extraits classiques d'opéra pour le public.

Outre la prestation d'opéra, le festival met également l'accent sur l'intégration de la culture et du tourisme en organisant une exposition, une discussion et un salon sur le thème de l'opéra et d'autres activités pour offrir au public et aux visiteurs une expérience immersive de la culture de l'opéra chinois.

Le festival construit également activement une plateforme pour les jeunes talents du domaine de l'opéra et continue de cultiver les talents pour 121 genres d'opéra en invitant des maîtres d'opéra nationaux renommés à donner des conférences axées sur la création de styles de chant, de compositions musicales pour les pièces de théâtre et d'orchestration.

Depuis sa création en 2018, le festival de l'opéra chinois (Kunshan) est devenu une plateforme importante pour l'échange et la mise en valeur de divers types d'opéras chinois, ainsi que pour le développement d'équipes de talents dans le domaine de l'opéra en Chine. L'événement de cette année a été organisé conjointement par le ministère de la Culture et du Tourisme et les autorités locales de la province du Jiangsu.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342038.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2503065/pic.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, [email protected]