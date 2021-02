BEIJING, 2 février 2021 /CNW/ - Surnommée la ville de glace de la Chine, Harbin a récemment donné le coup d'envoi de son festival annuel de glace et de neige.

Harbin, capitale de la province Heilongjiang la plus au nord de la Chine, est située au centre de l'Asie du Nord-Est. En tant que plaque tournante importante du premier pont terrestre et corridor aérien eurasien, elle a joué un rôle essentiel dans la coopération entre la Chine et la Russie.

Li Long, directeur du bureau de gestion de Central Street au centre-ville de Harbin, a déclaré que 43 sculptures de glace et de neige ont été construites sur Central Street pour le festival de glace et de neige de Harbin cette année, attirant de nombreux piétons afin qu'ils puissent profiter de la vitalité et de la joie que leur apportent la glace et la neige.

Pendant le festival de glace et de neige, les gens peuvent profiter non seulement de la 33e Exposition internationale d'art de sculpture sur neige de l'île du Soleil de Harbin, mais également du Harbin Ice-Snow World, un parc saisonnier renommé qui ouvre ses portes chaque hiver.

Juste avant le compte à rebours d'un an avant les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing de 2022, Harbin a saisi cette occasion pour transformer ses ressources en glace et en neige en une industrie avantageuse.

Les statistiques indiquent qu'au cours des trois premiers jours de 2021, les 11 attractions touristiques surveillées par Harbin ont accueilli plus de 530 000 touristes.

Selon un rapport publié par l'Académie de tourisme de Chine lors du forum sur le développement du tourisme de la glace et de la neige de la Chine en 2021, le tourisme chinois des loisirs de la glace et de la neige devrait accueillir 230 millions de visiteurs de 2020 à 2021 et ses revenus devraient dépasser 390 milliards de yuans.

Wang Zhaoli, secrétaire du parti à Harbin, a fait remarquer que la ville de glace exploitera le potentiel des ressources de glace et de neige, effectuera de vastes échanges et coopérations, favorisera le développement de haute qualité de l'économie de la glace et de la neige, et s'efforcera de bâtir une destination touristique réputée dans le monde entier pour le tourisme de la glace et de la neige au cours des cinq prochaines années.

