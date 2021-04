Xinhua Silk Road : lancement du défilé de hanfus sur le thème de la pivoine dans la province du Henan, en Chine centrale

Pendant le spectacle, véritable fête visuelle à saveur historique pour les visiteurs, on a présenté 30 ensembles hanfus, les vêtements traditionnels du groupe ethnique des Hans illustrant trois périodes historiques, soit celles des dynasties Wei Jin, Tang et Song.

Contrairement au défilé de mode traditionnel, ce spectacle de restauration de costumes fait le pont entre l'ancien Luoyang et celui d'aujourd'hui en amalgamant les temps modernes et anciens dans différents scénarios. Le spectacle comprend aussi des activités telles que l'arrangement de fleurs de pivoine et la cérémonie du thé à la pivoine.

Selon l'équipe de restauration du costume traditionnel chinois, productrice des hanfus présentés lors du défilé, pour découvrir la beauté des costumes des dynasties passées, il a fallu se rendre à Luoyang à de nombreuses reprises pour sélectionner avec soin des classiques de différentes époques parmi des douzaines de reliques culturelles du Musée de Luoyang, et effectuer des recherches rigoureuses à leur sujet.

« Nous devons continuer à renforcer les travaux archéologiques et la recherche historique, et à insuffler de la vitalité aux reliques et aux patrimoines culturels, afin d'enrichir l'histoire et la culture de la société », a déclaré l'équipe.

En tant que ville riche en reliques culturelles, Luoyang s'est engagée à « donner vie » aux reliques culturelles en organisant diverses activités, de sorte que la protection, l'utilisation, la promotion et l'héritage de ces reliques fassent partie de la vie de tous les jours.

