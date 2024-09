BEIJING, 25 septembre 2024 /CNW/ - Un concours national sur les compétences professionnelles dans l'industrie du fer et de l'acier a commencé lundi à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, dans le but de répondre aux nouveaux besoins de la révolution scientifique et de la transformation industrielle à l'échelle mondiale et de promouvoir le développement de qualité de l'industrie.

Photo de la cérémonie d’ouverture d’un concours national de compétences professionnelles dans l’industrie du fer et de l’acier qui a eu lieu à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, le 23 septembre 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Marquant la 11e édition de cet événement, le concours de cette année a réuni 70 équipes de 25 provinces, régions autonomes et municipalités, ainsi que 243 mécaniciens et techniciens qualifiés de l'industrie du fer et de l'acier.

L'événement est organisé par la China Iron and Steel Association (CISA) et le Comité national du Syndicat des travailleurs de la machinerie, de la métallurgie et des matériaux de construction chinois, et est organisé par Shagang Group, un producteur privé d'acier.

D'une durée de six jours, l'événement permettra aux participants de diverses professions particulières de se faire concurrence sur le plan de la compréhension théorique et des exercices pratiques.

L'événement comprend également une conférence d'échange sur les nouvelles connaissances, les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de l'industrie du fer et de l'acier, notamment des discours d'experts, des rapports sur l'innovation technologique, les applications des nouvelles technologies et équipements.

Les talents qualifiés servent depuis longtemps les liens clés du système de production complexe des entreprises du secteur du fer et de l'acier, jouant un rôle essentiel dans la promotion d'un développement de haute qualité de l'industrie, a déclaré He Wenbo, président exécutif de la CISA lors de la cérémonie d'ouverture, notant que l'industrie chinoise du fer et de l'acier a maintenant plus que jamais besoin de talents hautement qualifiés.

Li Ruiyi, haut fonctionnaire du Comité national du Syndicat des travailleurs de la machinerie, de la métallurgie et des matériaux de construction chinois, a déclaré que l'objectif de la tenue de ce type de concours est de promouvoir l'apprentissage et la formation par la concurrence, ainsi que de fournir une plateforme de communication et d'échange, dans le but de fournir davantage de soutien technique et de garantie de talents pour la culture de nouvelles forces productives de qualité.

L'événement est une occasion importante pour les entreprises du secteur du fer et de l'acier d'accélérer l'optimisation du mécanisme de formation des talents et d'adopter les nouvelles tendances de l'industrie, a déclaré Shen Bin, président du Shagang Group, notant que l'entreprise contribuera activement à un avenir meilleur pour l'industrie chinoise du fer et de l'acier.

