BEIJING, 9 octobre 2020 /CNW/ - Le 15e festival Alxa a débuté le 1er octobre 2020 dans la ligue Alxa de la région autonome de la Mongolie intérieure du nord de la Chine, attirant de nombreux conducteurs tout-terrain, enthousiastes et touristes.

Le festival, organisé conjointement par le gouvernement local et la plateforme du club chinois Fblife.com, est un événement annuel de grande envergure sur le thème de la culture du désert et des véhicules tout-terrain. Depuis sa création en 2006, il est devenu l'un des festivals de véhicules tout-terrain les plus attrayants en Chine.