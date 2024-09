BEIJING, 13 septembre 2024 /CNW/ - Les Championnats d'aviron d'Asie U-19 et U-23 de 2024 ont débuté mercredi à Shenyang, dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, pour la première fois à cet endroit, et se poursuivront jusqu'à samedi.

Organisés par la Fédération asiatique d'aviron, de concert avec l'Association chinoise d'aviron et le Shenyang Sports Bureau, l'événement attire des équipes d'aviron composées de jeunes de 19 pays et régions, dont la Chine, le Japon, la République populaire démocratique de Corée, la République de Corée, l'Iran, l'Irak, l'Inde, le Koweït, la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Arabie saoudite, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Vietnam, la Malaisie, les Émirats arabes unis, le Myanmar, etc.

Les équipes participeront à une compétition sur la rivière Hunhe, un magnifique plan d'eau calme à Shenyang.

Le thème de l'événement, « voir le monde à travers l'aviron », ne rend pas seulement hommage à l'esprit de l'aviron, mais signifie également que les jeunes rameurs de toute l'Asie poursuivront leurs rêves, se mettront en valeur et établiront des liens avec le monde à travers cette compétition d'aviron.

Selon un participant, le fait de prendre part à un événement international d'une telle envergure est une bonne occasion pour les jeunes rameurs de perfectionner leurs compétences en aviron et d'apprendre à relever des défis, à respecter les autres et à coopérer, ce qui constitue de précieux atouts dans la vie.

S'appuyant sur la rivière Hunhe, Shenyang encourage vigoureusement l'intégration des sports d'aviron aux vues sur la ville, dans le but de devenir une capitale de l'aviron.

