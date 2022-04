La programmation d'une heure a commencé par une vidéo de trois minutes présentant l'histoire et le charme de Luoyang, suivie par l'animateur qui a fait visiter à l'auditoire des endroits de la ville sur le thème de la pivoine, comme le Jardin botanique des dynasties Sui et Tang, où les spectateurs peuvent apprécier la beauté de la fleur de pivoine, et le seul musée de pivoine de Chine, où la culture et l'histoire de l'industrie de la pivoine sont exposées au moyen d'objets et de reliques connexes.

Alors que la ville de Luoyang s'efforce d'accroître son attrait auprès des jeunes, le programme a également mis en vedette un centre pour les jeunes situé dans le district de Luolong, où les jeunes talents qui viennent dans la ville peuvent non seulement profiter d'infrastructures complètes, d'environnements confortables et de services importants, mais aussi recevoir des conseils en matière d'emploi et de vie quotidienne.

De plus, le Wan'an Mountain Resort a également été introduit dans le programme de diffusion continue en direct. Grâce à diverses activités touristiques mises en vedette, l'auditoire pouvait se faire une idée sur l'ambiance dynamique de la ville historique de Luoyang.

Avec des plateformes médiatiques locales et nationales offrant des canaux pour la diffusion en direct, le programme de mercredi matin a attiré près de 3,446 millions de visionnements totaux, et le mot-clic connexe « How beautiful is the Luoyang peony » (Les pivoines de Luoyang sont les plus belles) s'est classé 27e parmi les sujets les plus populaires sur Weibo - une plateforme de réseau social chinoise.

L'événement se déroulera jusqu'au 15 avril. Chaque jour, un programme de diffusion continue en direct d'une heure permettra aux spectateurs de découvrir les principaux jardins de pivoine, musées, espaces pittoresques et autres lieux populaires de Luoyang, et de vivre une expérience immersive pour visiter la ville.

L'événement de diffusion continue en direct fait partie du programme de campagnes en ligne de Luoyang, auquel il est possible d'accéder au moyen d'un site H5 intégré contenant des vidéos, des diffusions continues en direct 24 heures sur 24, ainsi que des activités interactives où le public peut prendre des photos avec les fleurs de pivoines et gagner des cadeaux culturels grâce au tirage au sort.

Consultez le lien original au : https://en.imsilkroad.com/p/327251.html

