BEIJING, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La première Foire du café Xingsha-Afrique a été officiellement lancée lundi dans le comté de Changsha, dans la province du Hunan, au centre de la Chine, faisant du café un pont pour promouvoir une coopération économique et commerciale approfondie entre la Chine et l'Afrique.

Lors de la cérémonie de lancement, le très attendu Parc industriel du café du Hunan (Changsha) a été officiellement inauguré et mis en service. Situé dans la partie centrale de la zone aéroportuaire de la zone de libre-échange pilote de Chine (Hunan), à Changsha, le parc est positionné comme "pôle aéroportuaire + coopération Chine-Afrique + caractéristiques du Hunan", et vise à construire une base industrielle complète du café intégrant cinq fonctions principales, à savoir la production et le traitement, l'entreposage et la logistique, les services d'innovation scientifique et technologique, l'expérience culturelle et les services transactionnels.

Le parc se concentrera sur la prise en charge des ressources de café provenant d'Afrique, se consacrant à la construction d'un centre de distribution et d'une plateforme d'exposition commerciale pour les cafés africains de première qualité et comblant les lacunes nationales dans l'exploitation de la chaîne complète du café africain.

Inauguré simultanément, le Centre international de communication de Xingsha a également démarré ses activités en même temps.

Dix projets clés de l'industrie du café ont été signés par des marques de café chinoises et des entreprises africaines de commerce du café lors de l'événement, couvrant la transformation avancée du café, les services commerciaux et l'exploitation des marques.

La foire durera jusqu'au 3 octobre avec une série d'activités liées au café, dont le salon de l'industrie du café Chine-Afrique et l'événement de rapprochement entre acteurs industriels et commerciaux, ainsi qu'une compétition de torréfaction du café.

Lien initial : https://en.imsilkroad.com/p/347787.html

SOURCE Xinhua Silk Road

CONTACT : Shanshan Gu [email protected]