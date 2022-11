BEIJING, 12 novembre 2022 /CNW/ -- La Foire internationale de la céramique de 2022 a débuté mardi à la ville d'exposition de céramique de Jingdezhen, dans la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine.

L'événement de cette année comprend 13 activités principales et 27 activités secondaires. Des gens et des groupes d'affaires de plus de 40 pays et régions ont été invités, provenant notamment de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de l'Italie, du Japon et de la Corée du Sud. Plus de 2 000 entreprises participeront à l'événement en ligne et hors ligne pour découvrir le charme de la « capitale de la porcelaine » de renommée mondiale.

Plus de 300 exposants participent à la Foire de la céramique, leur nombre ayant augmenté de 44 % par rapport à l'année précédente, et le nombre de marques mondiales bien connues au cours de l'événement a dépassé 40, comparativement à huit l'année dernière. L'événement a également attiré plus de 3 000 groupes d'acheteurs au pays et à l'étranger pour des consultations commerciales.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, un extrait vidéo a été joué pour démontrer les réalisations de la construction sur trois ans de la zone pilote pour l'innovation en matière d'héritage de la culture de la céramique de la ville.

Au cours des dernières années, la ville a intensifié ses efforts dans la construction de la zone pilote, lançant 178 projets clés comme l'avenue Taoxichuan Ceramic Art et la ville d'exposition de céramique.

Il est à noter qu'il a fallu un an pour construire la ville d'exposition de céramique comme lieu accueillant la Foire de la céramique de cette année, qui couvre une surface d'exposition totale de près de 38 000 mètres carrés, soit une augmentation de 10 000 mètres carrés par rapport à l'an dernier.

