Ayant pour thème « un immense bonheur pour tous », la Foire d'automne propose trois grandes activités autour de la musique, dont un rassemblement d'experts, un spectacle musical et un festival de musique de cinq jours, ainsi que plus de dix types d'activités comme des expositions, des ateliers, des forums, des conférences et plus encore.

Le premier spectacle musical Toward Jingdezhen, une production locale à grand succès qui a fait ses débuts au Grand Théâtre de Taoxichuan en mai dernier, a récemment été présenté à nouveau avec quelques modifications de l'intrigue, des éléments neufs, un remaniement de la chorégraphie et une amélioration des costumes après avoir reçu les opinions d'experts et les commentaires du public. Ces changements ont fait vivre une meilleure expérience au public.

Le rassemblement d'experts, Découvrir Jingdezhen, a lieu dans la région pittoresque de Taoyangli, à deux kilomètres de Taoxichuan, où Li Yugang, célèbre chanteur et interprète, travaille avec des artistes spécialisés de la culture chinoise traditionnelle, notamment des chanteurs d'opéra chinois, des fabricants de thé et des artisans, pour intégrer l'histoire et la culture de la porcelaine de Jingdezhen à des œuvres poétiques et musicales raffinées.

L'un des événements phares de la Foire d'automne est le festival de musique de cinq jours qui combine des éléments à la mode comme le hanfu, l'état d'esprit national et l'animation pour offrir au public un air romantique inattendu. Les expositions interactives et les petits cadeaux viennent aussi surprendre les touristes.

Outre ces trois activités, le marché de la musique créative sera également présenté comme une plateforme servant à inviter des créateurs de mode et des artistes célèbres d'ici et d'ailleurs en vue d'organiser des activités interactives telles que des spectacles sur route et en direct pour échanger des points de vue sur les arts, l'artisanat, la musique et d'autres sujets.

Pendant la Foire d'automne, huit expositions d'art haut de gamme seront accessibles au public, comme l'exposition des œuvres de la zone pilote pour l'innovation en matière d'héritage national de la culture de la céramique de Jingdezhen, le spectacle des jeunes verriers de Taoxichuan et le Colorful World de Sean Chen.

Indépendamment de la foire des arts hors ligne, les céramistes américaines Linda Casbon et Lynn Duryea sont également invitées à organiser des conférences en ligne pour partager leurs réflexions sur la recherche et la création artistiques.

https://en.imsilkroad.com/p/324382.html

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Bao, 86-18503306162