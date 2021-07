Sous le thème « Nouveaux matériaux, nouvelle énergie, nouvelle vie », la conférence a attiré plus de 1700 délégués, dont des académiciens de l'Académie chinoise des sciences et de l'Académie chinoise d'ingénierie, des responsables de l'industrie des nouveaux matériaux, des associations de l'industrie, les dirigeants des principales entreprises dans le domaine des nouveaux matériaux et des institutions financières d' investissement .

« Ces dernières années, la province d'Anhui a accéléré le développement de la nouvelle industrie des matériaux », a déclaré Wang Qingxian, gouverneur de la province d'Anhui, dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence, ajoutant qu'au cours de la période de 2021 à 2025 du 14e plan quinquennal, le développement de la nouvelle industrie des matériaux devrait s'accompagner de profonds changements, et la nouvelle technologie des matériaux progresse vers un développement intelligent.

Huang Xiaowu, secrétaire du Comité municipal de Bengbu du Parti communiste chinois, a présenté en détail la nouvelle industrie des matériaux de Bengbu sur le plan des fondations industrielles, de la plateforme de recherche et développement et des réalisations novatrices. Il a souligné que la tenue de la conférence internationale sur l'industrie des nouveaux matériaux est une occasion importante d'attirer à la fois des investissements et des talents. La conférence deviendra une plateforme importante pour améliorer la visibilité et la réputation de la ville.

Lors de la cérémonie d'ouverture, de nouvelles ententes de projets au sein de l'industrie des matériaux ont été signées dans 14 villes de la province d'Anhui.

On apprend que trois activités de mise en place de coopération industrielle et une activité de mise en place des éléments technologiques et financiers auront lieu après la cérémonie d'ouverture. Une activité d'exposition aura aussi lieu pendant la conférence pour démontrer les avancées technologiques de pointe dans le développement de la nouvelle industrie des matériaux.

Bengbu mettra pleinement de l'avant le rôle moteur de cette plateforme internationale de haut niveau et accélérera le développement de la nouvelle industrie des matériaux. Elle construira une plateforme de communication haut de gamme, une plateforme de publication des résultats et une plateforme d'arrimage des échanges de capitaux industriels pour la nouvelle industrie des matériaux.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/322740.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1576512/image.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : GaoJingyan +86-13552905167