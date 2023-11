BEIJING, 10 novembre 2023 /CNW/ - Sous le thème « Meilleure Chine, meilleur monde -- Améliorer l'ouverture et la coopération financières pour une croissance partagée et des avantages mutuels », la conférence annuelle Financial Street Forum 2023 s'est ouverte mercredi à Beijing, capitale de la Chine.

forum

Dans le cadre d'une élocution durant la conférence, Yin Li, secrétaire du Comité municipal de Beijing du Parti communiste de Chine, a déclaré que le marché financier chinois, avec sa grande échelle, son grand potentiel et son développement rapide, solidement ancré dans l'économie réelle, est devenu une des forces principales du maintien de la stabilité financière mondiale.

Pan Gongsheng, gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBOC) et chef de l'Administration nationale du contrôle des changes (SAFE), a déclaré dans le cadre de la conférence que la Chine allait pratiquement promouvoir la coopération financière internationale et participer activement à la gouvernance économique et financière mondiale, en soulignant que le pays renforcera l'internationalisation de la monnaie chinoise par des « mesures prudentes et solides ».

Les bases de l'économie chinoise devraient rester solides à long terme, car de nouveaux stimulants continuent de s'accumuler et un développement économique et financier de grande qualité prend de l'ampleur, selon Li Yunze, chef de l'Administration nationale de réglementation financière (NFRA), il a ajouté que la NFRA favorisera fortement l'ouverture de haut niveau du secteur financier afin d'attirer davantage d'institutions financières étrangères et d'investissements à long terme sur le marché chinois.

Yi Huiman, président de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine (CSRC), a déclaré que la CSRC s'en tiendra à l'objectif fondamental de servir l'économie réelle, en se concentrant sur cinq tâches principales : promouvoir le financement des sciences et de la technologie, le financement vert, la finance inclusive, le financement des régimes de retraite et le financement numérique, dans le but de mieux utiliser le marché des capitaux en tant que plaque tournante.

L'ouverture et la coopération contribueront grandement à promouvoir une prospérité économique croissante, sûre et durable, face aux multiples défis auxquels est confrontée l'économie mondiale, a expliqué par liaison vidéo au cours de la conférence Agustin Carstens, directeur général de la Banque des règlements internationaux.

Présentée conjointement par le gouvernement populaire de Beijing, la PBOC, la NFRA, la CSRC, la Xinhua News Agency et la SAFE, la conférence de cette année offre un total de 42 activités et accueille plus de 400 invités de marque en provenance de plus de 30 pays et régions pour partager leurs points de vue sur la façon de surmonter les défis économiques mondiaux grâce à la coopération financière.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/337060.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2272220/forum.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jingyan Gao, [email protected]