Wang Chen, membre du Comité central du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et vice-président du Comité permanent du Congrès national du peuple, a déclaré que les efforts de la Chine, en vue de renforcer le dialogue et les échanges entre les civilisations et de promouvoir l'édification d'une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité, démontrent pleinement la ferme détermination et le désir sincère de la Chine d'adhérer à la diversité culturelle et à la coopération gagnant-gagnant.

Wang Chen a également affirmé que les différents pays et cultures du monde devraient adhérer au principe du respect mutuel et réaliser une croissance partagée par la discussion et la collaboration.

M. Wang a ajouté qu'en tant que forum culturel international de haut niveau initié par la Chine, le Forum culturel mondial de Taihu devrait jouer un rôle vital dans le renforcement du dialogue et des échanges culturels mondiaux et de l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Zheng Shanjie, secrétaire du Comité provincial de l'Anhui du PCC, a déclaré que la province de l'Anhui a une longue histoire et qu'elle sera un bon envoyé en matière d'échanges culturels, en plus de jouer un plus grand rôle dans la promotion du dialogue et des échanges entre les différentes civilisations.

Près de 500 délégués de plus de 30 pays et régions ont participé à la rencontre annuelle en ligne et hors ligne. Parmi eux, Romano Prodi, ancien premier ministre de l'Italie et président honoraire du forum, a prononcé un discours par vidéo.

