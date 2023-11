BEIJING, le 2 nov. 2023 /CNW/ -- La 54e foire commerciale nationale traditionnelle chinoise de Zhangshu, Materia Medica, a eu lieu récemment à Zhangshu, une ville de comté de la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine.

Plus de 10 000 fabricants de produits pharmaceutiques ont participé à la foire, faisant passer le chiffre d'affaires à plus de 13,3 milliards de yuans le jour de l'ouverture.

La photo montre la cérémonie d’ouverture de la 54e foire commerciale nationale traditionnelle chinoise de Zhangshu, Materia Medica, qui s’est tenue le 19 octobre à Zhangshu, une ville de comté de la province du Jiangxi, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Sous le thème de l'héritage et de l'innovation, 19 activités ont été organisées lors de cette foire, dont des expositions, des forums et des festivals culturels

Lors de l'événement, une conférence de promotion des investissements au sein de l'industrie pharmaceutique a également eu lieu à Zhangshu. Il a notamment été question des activités de recherche et développement et de la fabrication dans le domaine biomédical, des dispositifs médicaux, des médicaments traditionnels chinois préparés en formats prêts à l'emploi et de la logistique de la chaîne du froid au sein de l'industrie pharmaceutique et d'autres industries, et des ententes concernant 16 projets d'une valeur totale de 6,862 milliards de yuans ont été conclues sur place.

En accordant davantage d'importance au concept de transformation numérique, la version en ligne de la foire a également été lancée, offrant divers services aux participants, y compris des services de négociation en ligne, un kiosque en ligne, des diffusions en direct, l'amarrage en ligne et des données en temps réel, ce qui a attiré plus de 1 500 exposants présentant plus de 10 000 produits sur la plateforme.

Capitale de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), Zhangshu continue d'intégrer des ressources supérieures et de promouvoir l'optimisation et la mise à niveau de l'industrie de la MTC. À l'heure actuelle, Zhangshu compte 427 entreprises pharmaceutiques, dont la superficie totale de plantation d'herbes médicinales traditionnelles chinoises s'élève à 33 333 hectares.

