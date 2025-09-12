BEIJING, 12 septembre 2025 /CNW/ - La cérémonie d'ouverture du 16e festival du tourisme international des Trois Gorges du fleuve Yangtze a eu lieu le 6 septembre à Yichang, dans la province du Hubei, au centre de la Chine.

L'événement est organisé conjointement par le gouvernement populaire provincial du Hubei et le gouvernement populaire municipal du Chongqing, et est organisé par le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Hubei, la commission municipale de développement de la culture et du tourisme de Chongqing et le gouvernement populaire de la ville de Yichang.

Après la cérémonie d'ouverture, un spectacle culturel a été présenté au public, mettant en vedette 15 performances artistiques, dont du chant et de la danse, des courts métrages, des spectacles instrumentaux et le Kung Fu chinois. Entre-temps, le spectacle comprenait des éléments novateurs comme des hôtes virtuels alimentés par l'IA et des effets laser pour offrir une expérience immersive au public.

On apprend qu'une série d'événements aura lieu pendant le festival, y compris un carnaval touristique des Trois Gorges et un festival culturel de spécialités alimentaires. Le groupe de tourisme culturel des Trois Gorges du Hubei lancera plusieurs initiatives pour le public grâce au tourisme culturel. De plus, on y tiendra la première compétition de compétences culinaires et une foire alimentaire.

Depuis sa création en 2010, le festival du tourisme international des Trois Gorges du fleuve Yangtze a été organisé en alternance par la province du Hubei et Chongqing chaque année. Il s'agit d'un événement de tourisme culturel de renom, qui renforce considérablement l'influence de la marque touristique des Trois Gorges.

