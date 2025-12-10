BEIJING, 10 décembre 2025 /CNW/ - Une conférence mettant à profit le grand réservoir de talents de Hainan pour mieux construire son port franc a été organisée du 6 au 7 décembre à Haikou, capitale de la province insulaire du sud de la Chine.

Il y a sept ans, Hainan a lancé son plan d'action pour qu'un million de talents viennent à Hainan et, aujourd'hui, la province tropicale a transformé les paroles en actes, y regroupant au total 1,03 million de talents.

La photo montre la cérémonie d’ouverture de l’événement (fournie par l’hôte). (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Avec un régime complet de politiques pour les talents dans les chaînes industrielles locales et les plateformes de services à guichet unique connexes, un effet de regroupement des talents prend forme à Hainan, ce qui se traduit par une amélioration continue de la structure et de l'écologie des talents locaux.

Pour libérer plus de potentiel de ce réservoir dynamique de talents locaux, la province a lancé une autre campagne au cours de la conférence appelant le million de talents à développer vigoureusement Hainan.

Dans le cadre de la campagne, Hainan développera des systèmes plus compétitifs de politiques et de plateformes de talents afin d'approfondir l'intégration des talents locaux, de l'innovation et des chaînes industrielles.

Au cours de la conférence, quatre sessions thématiques ont été introduites afin de mieux répartir les ressources. Ces sessions étaient axées sur le développement des jeunes talents, la coopération entre Hainan et d'autres localités chinoises, dont la province du Guangdong, Hong Kong et Macao, la synergie entre le secteur industriel et les talents pour l'industrie des semences et la culture des talents dans l'aviation par les universités et les entreprises.

De multiples programmes de coopération ont été organisés au cours de l'événement, comme sept projets internationaux de coopération technologique agricole, le partenariat de développement des talents entre le Département du commerce de la province de Hainan et l'Université d'économie et d'affaires internationales, etc.

Sur le site principal de la conférence, une activité de recrutement largement plébiscitée a été lancée pendant l'ouverture de la conférence, avec 337 entités proposant 10 018 postes disponibles, dont près de la moitié offrant plus de 100 000 yuans de salaire annuel. Au moyen d'une plateforme de « recrutement basé sur le cloud », la production de curriculum vitæ en ligne et la mise en correspondance postes-talents ont été proposés en permanence, établissant ainsi un lien efficace entre la demande de talents et l'offre dans la province.

Des zones d'exposition magnifiquement décorées ont également été aménagées pour 18 villes et comtés locaux sur le site principal, sans parler des 12 zones fonctionnelles mettant en valeur des opportunités, les retombées de politiques publiques et des ressources spécifiques.

En tant qu'événement premium, la deuxième Conférence internationale sur l'échange de talents en Chine (Hainan) a attiré de nombreux professionnels tels que Chan Un Tong, directeur du Bureau des affaires du travail du gouvernement de la région administrative spéciale de Macao, venus partager leurs idées sur l'adoption d'un développement de haute qualité du port franc de Hainan avec de meilleures politiques et services en matière de talents.

