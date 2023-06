BEIJING, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'édition 2023 du salon World New Energy Expo (WNEE) a commencé lundi à Changzhou, ville de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, dans le but de montrer la tendance dynamique du développement de l'industrie des nouvelles énergies et d'explorer l'orientation de l'innovation énergétique au cours des prochaines années.

La photo montre le site de l’édition 2023 du salon World New Energy Expo (WNEE) qui a commencé lundi, à Changzhou, ville de la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La cérémonie d'ouverture du salon a rassemblé 15 scientifiques de l'industrie des nouvelles énergies, des marchands nationaux et marchands étrangers de délégations et d'associations étrangères comme la Shenzhen Battery Industry Association, et près de 200 représentants d'entreprises.

« Au cours des dernières années, la ville de Changzhou a encouragé le développement continu de l'industrie des nouvelles énergies et est devenue une ville de premier plan dans le secteur en s'appuyant sur ses solides assises industrielles », a déclaré Chen Jinhu, secrétaire du comité municipal de Changzhou du PCC.

Selon ce dernier, le développement rapide de Changzhou dans le domaine des nouvelles énergies découle d'une compréhension approfondie et d'un aménagement complet de l'industrie, et sa chaîne industrielle en boucle fermée regroupe quatre grands domaines : production, stockage, distribution et application.

La tenue du salon World New Energy Expo à Changzhou vise à créer une plateforme favorisant l'essor remarquable de l'industrie mondiale des nouvelles énergies et la réalisation des scénarios futurs. Toujours selon Chen Jinhu, au même moment, Changzhou s'est également engagée à poursuivre le développement de l'industrie des nouvelles énergies dans la ville et à réaliser à la fois son plein essor et sa pleine valeur marchande sur le marché des capitaux de plus d'un billion de yuans.

Au cours des prochaines années, Changzhou continuera de mettre au point un champ d'essai pour le développement des nouvelles énergies à l'échelle mondiale. La ville accueillera également des entreprises du monde entier, ce qui favorisera l'aménagement d'infrastructures, l'innovation et l'entrepreneuriat dans des domaines émergents comme les matériaux de batterie et les véhicules connectés intelligents de nouvelle génération. « Nous prévoyons de construire un écosystème industriel commun plus ouvert et axé sur la collaboration à Changzhou », a ajouté Chen Jinhu.

Selon un rapport publié par Rupert Hoogewerf, président de Hurun Report, au cours de la cérémonie d'ouverture, l'industrie des nouvelles énergies de Changzhou a connu une forte croissance; l'agglomération industrielle se classant au quatrième rang en Chine et au premier rang en ce qui concerne l'évaluation des points chauds des investissements en Chine.

