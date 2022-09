BEIJING, le 14 septembre 2022 /CNW/ - Une initiative a été lancée vendredi au Forum Route de la soie de coopération internationale maritime 2022, qui a débuté jeudi à Xiamen, dans la province Fujian du sud-est de la Chine, qui invite les entreprises de logistique d'expédition de s'efforcer de maintenir le fonctionnement sans entraves de la chaîne d'approvisionnement et de servir les échanges nationaux et internationaux.

La photo montre le site du lancement de l'initiative Xiamen du Forum de coopération internationale maritime de la route de la soie 2022 à Xiamen, dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine, le 9 septembre 2022. (Fourni par le comité organisateur du Forum de coopération internationale maritime de la route de la soie 2022) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Pour atteindre ces objectifs, l'initiative Xiamen du Forum de coopération internationale maritime de la route de la soie 2022, lancée conjointement par des organisations connexes des secteurs de la logistique de l'expédition du monde entier, propose d'établir un modèle de collaboration multiple et un mécanisme de collaboration multipartite pour mieux servir la connectivité et les échanges économiques nationaux et internationaux.

Elle propose également de renforcer la construction de l'infrastructure, la gestion et la collaboration afin de promouvoir conjointement la construction de la plateforme de la Route de la soie maritime. Ainsi les ports pourront jouer pleinement leur rôle de plaques tournantes, il sera possible de poursuivre le développement numérique et écologique, de construire des installations logistiques et des centres d'expédition de première classe, de favoriser l'innovation et d'améliorer radicalement les capacités de service et les niveaux professionnels, afin de mieux servir le marché intérieur et d'ouvrir les possibilités à un niveau élevé.

Silk Road Maritime (Route de la soie maritime), fondée en décembre 2018, est une marque et une plateforme de services logistiques internationaux complets sur le thème de l'expédition pour le secteur de la construction de l'initiative Belt and Road . Le Forum de coopération internationale maritime de Silk Road Maritime a tenu quatre séances consécutives depuis 2019 et s'efforce de devenir une plateforme internationale d'échange et de coopération au service de la construction conjointe de Belt and Road .

